दुलारचंद यादव हत्याकांड: अनंत सिंह की क्यों हुई गिरफ्तारी? एसएसपी ने बता दिया सब कुछ

अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 06 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। लेकिन, इससे पहले जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से मोकामा अशांत हो गया है। दुलारचंद यादव के समर्थक और अनंत सिंह के समर्थक आमने सामने हो गए हैं। इस घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। दुलारचंद यादव के समर्थक अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर, अनंत सिंह के लोगों की सक्रियता के बाद पटना पुलिस मुख्यालय से आईजी स्तर के अधिकारी को पटना से मोकमा भेजा गया है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हो इसको लेकर आस पास की पुलिस को भी मोकामा मे ही कैंप करने को कहा गया है।