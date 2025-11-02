दुलारचंद यादव हत्याकांड: अनंत सिंह की क्यों हुई गिरफ्तारी? एसएसपी ने बता दिया सब कुछ

पत्रकारों से बात करते पटना के एसएसपी। फोटो- पत्रिका
दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना पुलिस ने शनिवार की देर रात बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अनंत सिंह की यह गिरफ्तारी बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट से हुई। पटना एसएसपी की विशेष टीम ने उनको गिरफ्तार करने के बाद पटना लेकर आयी है। इस बात की जानकारी पटना के एसएसपी ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में अभी तक तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल ही है।
दुलारचंद यादव की हत्या मामले में पटना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? इसके जवाब में पटना के एसएसपी न कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से मोकामा और आस पास के क्षेत्रों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस को जो इनपुट मिल रहे थे उससे लग रहा था इस घटना को लेकर क्षेत्र में काफी तनाव है। दो पक्षों के बीच किसी भी वक्त झड़प हो सकती है। इसके साथ ही घटनास्थल पर भी लोगों ने दुलारचंद यादव की हत्या में पूर्व विधायक अनंत सिंह की संलिप्ता की बात कही थी। पटना पुलिस को कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं। इसकी वजह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
पटना के एसएसपी ने कहा कि मोकामा विधानसभा में सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने एक गाइड लाइन भी जारी किया है। इसके तहत ही अब मोकामा में सभी प्रत्याशियों को अपना चुनाव प्रचार करना होगा। निर्देश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार कैमरे की निगरानी में होगी। इसके साथ ही ही चुनाव प्रचार के दौरान मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहेंगे।
अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 06 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। लेकिन, इससे पहले जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से मोकामा अशांत हो गया है। दुलारचंद यादव के समर्थक और अनंत सिंह के समर्थक आमने सामने हो गए हैं। इस घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। दुलारचंद यादव के समर्थक अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर, अनंत सिंह के लोगों की सक्रियता के बाद पटना पुलिस मुख्यालय से आईजी स्तर के अधिकारी को पटना से मोकमा भेजा गया है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हो इसको लेकर आस पास की पुलिस को भी मोकामा मे ही कैंप करने को कहा गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग