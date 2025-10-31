Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

दुलारचंद हत्याकांड: छावनी में बदला मोकामा, जानें दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच की अनबन की कहानी

दुलारचंद यादव हत्याकांड: पहलवानी का शौक रखने वाले दुलारचंद यादव और अनंत सिंह के बीच कुछ माह पहले तक दोस्ती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच अनबन हो गई और बात हत्या तक पहुंच गई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 31, 2025

अनंत सिंह और दुलारचंद यादव

दुलारचंद हत्याकांड: मोकामा विधानसभा सीट पर वोटिंग से छह दिन पहले जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से मोकामा अशांत हो गया है। दुलारचंद यादव के समर्थक सड़क पर उतरकर अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर, अनंत सिंह के लोगों की सक्रियता के बाद पटना पुलिस मुख्यालय से आईजी स्तर के अधिकारी को पटना से मोकमा भेजा गया है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हो इसको लेकर आस पास की पुलिस को भी मोकामा मे ही कैंप करने को कहा गया है।

क्यों हुई दोनों के बीच अनबन

मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों पर दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप लगा है। दुलारचंद यादव मोकामा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान वो अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। इसको लेकर कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन शुरू हो गयी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुलारचंद यादव की ओर से अनंत सिंह पर बेहद ही प्राइवेट टिप्पणी के बाद से विवाद बढ़ने लगा था। दुलारचंद यादव का मोकामा में राजनीतिक प्रभाव भी था। इसके पीछे उनका आपराधिक इतिहास बताया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टाल क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत थी। साल 2019 में पटना पुलिस ने दुलारचंद यादव को कुख्यात बदमाश बताकर गिरफ्तार किया था।

जहा जन्मे थे वहीं हुई हत्या

दुलारचंद यादव की गुरूवार को तारतर गांव में हत्या कर दी गई। उनका जन्म भी इसी गांव में हुआ था। लेकिन, पिछले कुछ वर्षो से वो बाढ़ में रह रहे थे। पटना जिले के घोषबरी और बाढ़ थानों में उनपर कई मामले दर्ज हैं। टाल क्षेत्र में दुलारचंद यादव सबसे ज्यादा चर्चित थे। चुनाव के वक्त टाल क्षेत्र में मदद के लिए राजनीतिक दल के कई बड़े नेता उनको याद किया करते थे। इसी वजह से 80 और 90 के दशक में उनका नाम इलाके के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता था।

आरजेडी के टिकट पर लड़े थे चुनाव

आरजेडी के टिकट पर मोकामा विधानसभा से वे चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इस चुनाव में उनकी हार हो गई थी। इसके बाद में वो समय समय पर कई राजनीतिक दलों से जुड़ते और उसे छोड़ते रहे। बाहुबली अनंत सिंह से भी उनके अच्छे रिश्ते थे। लेकिन, इसी साल दुलारचंद यादव अनंत सिंह को छोड़कर पीयूष प्रियदर्शी के साथ चले गए थे। इसके बाद वो काफी समय से सोशल मीडिया पर लगातार अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहे थे। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: NDA का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को लखपति दीदी और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का किया वादा
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Updated on:

31 Oct 2025 03:07 pm

Published on:

31 Oct 2025 02:55 pm

Hindi News / Bihar / Patna / दुलारचंद हत्याकांड: छावनी में बदला मोकामा, जानें दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच की अनबन की कहानी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुलारचंद हत्याकांड: सूरजभान सिंह का इलेक्शन कमीशन पर निशाना, बोले- अब जनता करेगी न्याय

सूरजभान सिंह
पटना

मोकामा में फिर हिंसक झड़प! दुलारचंद यादव की शवयात्रा में बवाल, सूरजभान सिंह पर फेंके गए पत्थर

दुलारचंद यादव की शव यात्रा
पटना

’26 सेकंड में खत्म हो गया NDA का मेनिफेस्टो, मुंह दिखाकर भागे BJP नेता’, गहलोत का PM मोदी और नीतीश पर हमला

bihar news
पटना

‘आपके पास एक विकल्प है, अगर अब भी पुराने…’, NDA का घोषणा पत्र जारी होते ही क्या बोले प्रशांत किशोर?

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

‘हमारे प्रत्याशियों पर हमले हो रहे हैं, हम लोग अब…’, चुनाव से पहले मांझी का बड़ा बयान, CM पद को लेकर भी बोले

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.