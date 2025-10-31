दुलारचंद हत्याकांड: छावनी में बदला मोकामा, जानें दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच की अनबन की कहानी

मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों पर दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप लगा है। दुलारचंद यादव मोकामा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान वो अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। इसको लेकर कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन शुरू हो गयी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुलारचंद यादव की ओर से अनंत सिंह पर बेहद ही प्राइवेट टिप्पणी के बाद से विवाद बढ़ने लगा था। दुलारचंद यादव का मोकामा में राजनीतिक प्रभाव भी था। इसके पीछे उनका आपराधिक इतिहास बताया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टाल क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत थी। साल 2019 में पटना पुलिस ने दुलारचंद यादव को कुख्यात बदमाश बताकर गिरफ्तार किया था।