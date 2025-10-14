Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: जन सुराज ने राघोपुर से चंचल सिंह को दिया टिकट, तेजस्वी vs प्रशांत किशोर लगा विराम

बिहार विधानसभा चुनाव:राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। लेकिन, जन सुराज ने चंचल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 14, 2025

जन सुराज ने राघोपुर से चंचल सिंह को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी बनाया

बिहार विधानसभा चुनाव 2025:जन सुराज ने बिहार के चर्चित विधानसभा सीट राघोपुर पर अपना प्रत्याशी दे दिया। पार्टी ने राघोपुर से चंचल सिंह को अना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर का बहुप्रतीक्षित मुकाबला अब नहीं होगा।

तेजस्वी vs प्रशांत किशोर लगा विराम

वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा थी। लेकिन,जन सुराज ने चंचल सिंह को यहा से अपना प्रत्याशी बनाया है। चंचल सिंह के प्रत्याशी घोषित होने के बाद इस बात पर विराम लग गया कि प्रशांत किशोर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब चंचल सिंह को तेजस्वी के खिलाफ पार्टी ने लड़ाया है। तेजस्वी तीसरी बार राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 15 अक्टूबर को वो राघोपर से नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद वे यहां पर एक सभा भी करेंगे।

क्यों हो रही थी पीके के चुनाव लड़ने की चर्चा

जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने चंचल सिंह को पार्टी का सिंबल दिया। इससे पहले जन सुराज की जारी हुईं प्रत्याशियों की दोनों लिस्ट में राघोपुर के प्रत्याशी का नाम नहीं था। प्रशांत किशोर 11 अक्टूबर से राघोपुर से ही अपना चुनावी अभियान का आगाज किया था। इसके साथ ही इस बात क चर्चा थी कि प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर मे पीके ने तेजस्वी को चेताते हुए कहा था कि अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो राजद नेता को दो सीटों से चुनाव लड़ना पडे़गा। इसके साथ ही प्रशांत ने कहा था कि तेजस्वी यादव का भी हाल वैसा ही होगा जैसा राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था।

तेजस्वी पर कसा तंज

राघोपुर जाने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा, "हम बिहार के उस क्षेत्र में जा रहे हैं, जो बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यह सब तब है जब इस क्षेत्र ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दिया। लेकिन अभी तक यहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है।महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं है।आज तक सड़क नहीं है।

सीट बंटवारे पर विवाद

जन सुराज पार्टी की ओर से सोमवार को दूसरी लिस्ट जारी की गई। जनसुराज की दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। लेकिन पीके ने दूसरी लिस्ट में राघोपुर से कौन लड़ेगा इसको लेकर कोई चर्चा नहीं था। दूसरी लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चचंल को राघोपुर से प्रत्याशी बनाया है। दरअसल, दूसरी लिस्ट की घोषणा के साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के सामने जमकर हंगामा किया था।

पैसा लेकर टिकट देने का लगया था आरोप

आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर पर पैसा लेकर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया था। टिकट नहीं मिलने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जब अपनी बात पत्रकारों के सामने अपनी बात रखनी शुरू किया तो जन सुराज के कुछ लोग उनको जबरन पकड़-पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया था। इससे उनके साथ आए लोगों में भयभीत हो गए। जन सुराज की ओर से 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी की गई थी। जिसमें 51 कैंडीडेट्स के नाम का ऐलान हुआ था। उस वक्त भी प्रशांत किशोर पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगा था।

ये भी पढ़ें

HAM Candidate List: जीतन राम मांझी ने अपने सभी 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, जानें किस सीट पर बहू को दिया टिकट
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

14 Oct 2025 09:50 pm

Published on:

14 Oct 2025 09:03 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: जन सुराज ने राघोपुर से चंचल सिंह को दिया टिकट, तेजस्वी vs प्रशांत किशोर लगा विराम

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

चिराग पासवान के खिलाफ इन दो सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा NDA का यह दल, कहा- सूची तैयार है

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: कुछ घंटे बाद ही भाकपा माले ने 18 प्रत्याशियों की सूची ली वापस, बड़ी वजह आई सामने

Bihar Assembly Elections
राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: विधानसभा अध्यक्ष समेत 10 विधायकों के टिकट काटे, दिग्गजों पर कैसे भारी पड़ गए नए चेहरे

पटना

HAM Candidate List: जीतन राम मांझी ने अपने सभी 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, जानें किस सीट पर बहू को दिया टिकट

पटना

CPI ML List: सीट बंटवारे से पहले सीपीआई (माले) ने जारी की 18 प्रत्याशियों की सूची, जानें किसे मिला टिकट

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.