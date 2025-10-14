बिहार विधानसभा चुनाव: जन सुराज ने राघोपुर से चंचल सिंह को दिया टिकट, तेजस्वी vs प्रशांत किशोर लगा विराम

जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने चंचल सिंह को पार्टी का सिंबल दिया। इससे पहले जन सुराज की जारी हुईं प्रत्याशियों की दोनों लिस्ट में राघोपुर के प्रत्याशी का नाम नहीं था। प्रशांत किशोर 11 अक्टूबर से राघोपुर से ही अपना चुनावी अभियान का आगाज किया था। इसके साथ ही इस बात क चर्चा थी कि प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर मे पीके ने तेजस्वी को चेताते हुए कहा था कि अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो राजद नेता को दो सीटों से चुनाव लड़ना पडे़गा। इसके साथ ही प्रशांत ने कहा था कि तेजस्वी यादव का भी हाल वैसा ही होगा जैसा राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था।