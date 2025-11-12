Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने Exit Poll को नकारा, कहा- 14 को आएगा रिजल्ट, जानें शपथ ग्रहण को लेकर क्या कहा?

बिहार चुनाव 2025:  तेजस्वी यादव ने कहा कि  2020 की तुलना में इस बार 72 लाख लोगों ने अधिक मतदान किया है। यह मतदान सरकार बनाने के लिए नहीं सरकार बदलने के लिए किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 12, 2025

तेज प्रताप यादव। फोटो - पत्रिका

बिहार चुनाव 2025 के रिजल्ट से पहले तेजस्वी प्रसाद ने सरकार बनाने को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स को नकारते हुए कहा कि ये सब कुछ पीएमओ से सेट है। उन्होंने कहा कि काउंटिंग के दिन अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के उदेश्य से ऐसा कराया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए ये बाते कही। उन्होने दावा किया कि इस बार बदलाव होगा और 14 नवंबर को सबके सामने परिणाम होगा। इसके बाद 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। भाजपा,एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं।

वोटिंग सरकार बदलने के लिए हुआ है

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2020 की तुलना में इस बार 72 लाख लोगों ने अधिक मतदान किया है। यह मतदान सरकार बनाने के लिए नहीं सरकार बदलने के लिए किया गया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इस दफा प्रत्येक विधानसभा में 30 हजार से अधिक लोगों ने मतदान किया है। पिछली बार मतगणना को स्लो करने की कोशिश हुई। पिछली बार बेईमानी हुई। इस बार क्लीन स्वीप है। लेकिन, महागठबंधन की भारी जीत होगी।

वोट चोरी रोकने के लिए हर कुर्बानी देंगे

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि वोट चोरी रोकने के लिए हम लोगों को चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो देंगे। काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने देंगे। बिहार में इस दफा नौकरी वाली सरकार बनेगी। प्रदेश में कलम राज स्थापित होगा। काउंटिंग में अगर बेईमानी हुई तो इसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। बिहार के लोग लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे तेजस्वी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि हम लोगों को हर जगह से सकारात्मक सूचना मिली है। 1995 से भी बेहतर फीडबैक मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

Bihar Exit Poll 2025: बीजेपी को लखीसराय सीट पर लग सकता है झटका, पढ़िए सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है?
पटना
Bihar News: विजय कुमार सिन्हा फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

12 Nov 2025 02:02 pm

Published on:

12 Nov 2025 02:01 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने Exit Poll को नकारा, कहा- 14 को आएगा रिजल्ट, जानें शपथ ग्रहण को लेकर क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP ने तेजस्वी को बताया डिल्यूजन का शिकार, कहा- उन्हें चोरी न करने और गलतियां न दोहराने की शपथ लेनी चाहिए

तेजस्वी यादव
पटना

Bihar Election: 1962 में 32% महिलाओं ने डाला था वोट, 2025 में 71%, जानिए बिहार में महिलाओं के बढ़ते मतदान का पूरा गणित

bihar election Bihar Election 2025, Bihar Chunav Phase 2 Voting, Bihar Election Candidates
पटना

Bihar Exit Poll 2025: बीजेपी को लखीसराय सीट पर लग सकता है झटका, पढ़िए सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है?

Bihar News: विजय कुमार सिन्हा फाइल फोटो
पटना

मोकामा चुनाव नतीजे पर जश्न के लिए अनंत सिंह के यहां आया दो टैंकर दूध, बन रहे एक लाख रसगुल्ले, 23000 वर्ग फीट में महाभोज का पंडाल

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.