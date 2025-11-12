बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने Exit Poll को नकारा, कहा- 14 को आएगा रिजल्ट, जानें शपथ ग्रहण को लेकर क्या कहा?

तेज प्रताप यादव। फोटो - पत्रिका
बिहार चुनाव 2025 के रिजल्ट से पहले तेजस्वी प्रसाद ने सरकार बनाने को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स को नकारते हुए कहा कि ये सब कुछ पीएमओ से सेट है। उन्होंने कहा कि काउंटिंग के दिन अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के उदेश्य से ऐसा कराया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए ये बाते कही। उन्होने दावा किया कि इस बार बदलाव होगा और 14 नवंबर को सबके सामने परिणाम होगा। इसके बाद 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। भाजपा,एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2020 की तुलना में इस बार 72 लाख लोगों ने अधिक मतदान किया है। यह मतदान सरकार बनाने के लिए नहीं सरकार बदलने के लिए किया गया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इस दफा प्रत्येक विधानसभा में 30 हजार से अधिक लोगों ने मतदान किया है। पिछली बार मतगणना को स्लो करने की कोशिश हुई। पिछली बार बेईमानी हुई। इस बार क्लीन स्वीप है। लेकिन, महागठबंधन की भारी जीत होगी।
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि वोट चोरी रोकने के लिए हम लोगों को चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो देंगे। काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने देंगे। बिहार में इस दफा नौकरी वाली सरकार बनेगी। प्रदेश में कलम राज स्थापित होगा। काउंटिंग में अगर बेईमानी हुई तो इसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। बिहार के लोग लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे तेजस्वी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि हम लोगों को हर जगह से सकारात्मक सूचना मिली है। 1995 से भी बेहतर फीडबैक मिल रहा है।
