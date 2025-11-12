बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने Exit Poll को नकारा, कहा- 14 को आएगा रिजल्ट, जानें शपथ ग्रहण को लेकर क्या कहा?

बिहार चुनाव 2025 के रिजल्ट से पहले तेजस्वी प्रसाद ने सरकार बनाने को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स को नकारते हुए कहा कि ये सब कुछ पीएमओ से सेट है। उन्होंने कहा कि काउंटिंग के दिन अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के उदेश्य से ऐसा कराया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए ये बाते कही। उन्होने दावा किया कि इस बार बदलाव होगा और 14 नवंबर को सबके सामने परिणाम होगा। इसके बाद 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। भाजपा,एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं।