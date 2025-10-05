बिहार में कुदरत का दोहरा कहर: आंधी-तूफान से 4 की मौत, सीतामढ़ी में रातो नदी के उफान से NH-227 पर आवागमन ठप

मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में शनिवार को आए एक मिनट के बवंडर और भारी बारिश ने भीषण तबाही मचाई। चैनपुर गांव में ट्रांसफार्मर और बिजली का पोल गिरने से दबकर एक किशोर (मोहम्मद फैजल) समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस विनाशकारी आंधी में चैनपुर और अन्य तीन पंचायतों में एस्बेस्टस और फूस के दर्जनों घर धराशायी हो गए, जिससे करीब 50 से अधिक परिवार प्रभावित हुए। आंधी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग NH-122 पर पेड़ गिर गए, जिससे मदरसा चौक से काजीइंडा चौक तक आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इसके अलावा, वज्रपात (ठनका) की चपेट में आने से जहानाबाद, बेतिया और खगड़िया समेत अन्य जिलों में भी कई लोगों की जान गई है।