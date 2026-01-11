11 जनवरी 2026,

रविवार

पटना

बिहार: लड़की करना चाहती थी शादी, परिवार ने किया इनकार, अब मिली अंकित की लाश

अंकित गुरुवार की सुबह प्रति दिन की तरह घर से निकला, परिजनों ने सोचा कि कोई जरूरी काम होगा। लेकिन,जब दोपहर बाद भी वह नहीं लौटा तो चिंता बढ़ गई।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 11, 2026

Jaunpur News

क्राइम की सांकेतिक फोटो

बिहार के गयाजी में एक युवक (अंकित) की हत्या का आरोप उसके परिजनों ने एक लड़की पर लगाया है। अंकित के पिता ने लड़की के खिलाफ गया के मेडिकल थाना में एफआईआर दर्ज करवाते हुए उसपर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि अंकित की हत्या लड़की ने साजिश रचकर कराई है। लड़की अंकित से शादी करना चाहती थी। इसके लिए वो उसपर दबाव भी बना रही थी। लेकिन, दोनों आपस में रिश्तेदार थे, इसकी वजह से परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद लड़की ने अंकित को कई बार धमकी भी दी थी।

शादी से इंकार करने पर हत्या

अंकित के बड़े भाई राजा यादव के अनुसार, फेसबुक चैट में भी शादी और जान से मारने की धमकियों के संकेत पड़े हैं। पुलिस इसकी जांच कर सकती है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। पुलिस कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हर पहलू से जांच कर रही है।

हत्या के बाद शव फेंक दिया

पुलिस के अनुसार गुरूवार को मेडिकल थाना क्षेत्र के पत्तल बिगहा के पास बालू स्टोरेज के नजदीक एक युवक का अज्ञात शव मिला था। पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तो मृतक की पहचान अंकित यादव उर्फ लालू (22) के रूप में हुई। अंकित अपने परिवार  का सबसे छोटा बेटा था। अंकित यादव के पिता ऋषि यादव बोधगया के शाक्यमुनि कॉलेज में कार्यरत हैं।

तस्वीर से खुला राज

अंकित गुरुवार की सुबह प्रति दिन की तरह घर से निकला, परिजनों ने सोचा कि कोई जरूरी काम होगा। लेकिन,जब दोपहर बाद भी वह नहीं लौटा तो चिंता बढ़ गई। परिजनों ने कई बार उसको फोन किए। लेकिन, मोबाइल बंद मिल रहा था। शाम में करीब  सात बजे परिजनों को एक तस्वीर से उसकी मौत की सूचना मिली। तस्वीर में अंकित के शरीर में गोली लगा था। तस्वीर देखते परिवार मेडिकल थाना पहुंचा। वहां पता चला कि एक अज्ञात युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मृतक के सिर में दो गोलियां लगी थीं। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल और एक खोखा भी बरामद किया है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का माना जा रहा है।

पटना
Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: लड़की करना चाहती थी शादी, परिवार ने किया इनकार, अब मिली अंकित की लाश

