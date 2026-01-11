बिहार: लड़की करना चाहती थी शादी, परिवार ने किया इनकार, अब मिली अंकित की लाश

अंकित गुरुवार की सुबह प्रति दिन की तरह घर से निकला, परिजनों ने सोचा कि कोई जरूरी काम होगा। लेकिन,जब दोपहर बाद भी वह नहीं लौटा तो चिंता बढ़ गई। परिजनों ने कई बार उसको फोन किए। लेकिन, मोबाइल बंद मिल रहा था। शाम में करीब सात बजे परिजनों को एक तस्वीर से उसकी मौत की सूचना मिली। तस्वीर में अंकित के शरीर में गोली लगा था। तस्वीर देखते परिवार मेडिकल थाना पहुंचा। वहां पता चला कि एक अज्ञात युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मृतक के सिर में दो गोलियां लगी थीं। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल और एक खोखा भी बरामद किया है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का माना जा रहा है।