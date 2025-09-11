Patrika LogoSwitch to English

पटना

दशहरा, दीपावली और छठ को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, घर आने वालों को कम देना होगा किराया

दशहरा, दीपावली और छठ को लेकर बिहार सरकार ने अंतर्राज्यीय बस यात्रा में किराए पर छूट का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार ने BSRTC को 24.06 करोड़ रुपये मंजूर किया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 11, 2025

Apani Bus Yojana
रोडवेज बस-फाइल फोटो

दशहरा, दीपावली, छठ और होली पर बिहार आने वाले को सरकार ने एक बड़ी सौगात दिया है। त्योहार में घर आने के लिए उनके जेब पर असर नहीं पड़ेगा। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों और कामगारों की सुविधा के लिए त्योहारी सीजन में अंतर्राज्यीय बस परिचालन पर विशेष छूट देने का फैसला लिया है। इसके लिए बिहार सरकार ने 24 करोड़ 06 लाख 36 हजार रुपये की स्वीकृति दी है। इस बात की जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी।

कम देना पड़ेगा किराया

चौधरी ने कहा- सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में दुर्गापूजा, दीपावली, छठ और होली के अवसर पर लोक-निजी भागीदारी यानि पीपीपी मॉडल के तहत चलने वाली डीलक्स Non-AC, डीलक्स AC और डीलक्स स्लीपर AC बसों के किराए में राहत दी जाएगी। इसके लिए 24 करोड़ 06 लाख 36 हजार रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।

विशेष छूट योजना

सरकार के इस फैसले के बाद त्योहार में घर आने-जाने पर लोगों को किराया कम देना पड़ेगा।बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने इस विशेष छूट योजना का खर्च अनुमानित 24.06 करोड़ रुपये बताया था। चूकि वर्तमान बजट मद में केवल 10 करोड़ रुपये का ही प्रावधान है, इसलिए शेष राशि बिहार आकस्मिकता निधि (BCF) से अग्रिम उपलब्ध कराई जाएगी।

अंतर्राज्यीय बस परिचालन पर विशेष छूट

चौधरी ने कहा कि बिहार में सार्वजनिक परिवहन का लगातार विस्तार हो रहा है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार और बिहार के बाहर रहने वाले लोगों की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में हाल ही में रेलवे ने दीपावली और छठ पर 12 हजार स्पेशल ट्रेन सेवा के संचालन का निर्णय लिया है। अब बिहार सरकार ने अंतर्राज्यीय बस परिचालन पर विशेष छूट देने के लिए 24 करोड़ 06 लाख 36 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

Bihar news

Updated on:

11 Sept 2025 10:03 pm

Published on:

11 Sept 2025 10:02 pm

Hindi News / Bihar / Patna / दशहरा, दीपावली और छठ को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, घर आने वालों को कम देना होगा किराया

