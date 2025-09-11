दशहरा, दीपावली और छठ को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, घर आने वालों को कम देना होगा किराया

दशहरा, दीपावली, छठ और होली पर बिहार आने वाले को सरकार ने एक बड़ी सौगात दिया है। त्योहार में घर आने के लिए उनके जेब पर असर नहीं पड़ेगा। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों और कामगारों की सुविधा के लिए त्योहारी सीजन में अंतर्राज्यीय बस परिचालन पर विशेष छूट देने का फैसला लिया है। इसके लिए बिहार सरकार ने 24 करोड़ 06 लाख 36 हजार रुपये की स्वीकृति दी है। इस बात की जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी।