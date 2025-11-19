बिहार सरकार: आज अमित शाह के सामने रखी जाएगी लिस्ट, जानिए कौन-कौन बन सकते हैं नए मंत्री

विधानसभा अध्यक्ष और गृह विभाग को लेकर एनडीए में पेंच फंस गया है। सूत्रों के अनुसार, जदयू इन दोनों पदों पर अपना दावा करने के साथ‑साथ दो में से एक डिप्टी सीएम का पद भी चाहती है, जबकि भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। जदयू के नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर अपना पक्ष रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना आ रहे हैं और उनके समक्ष इस विषय पर विस्तृत चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा। सूत्रों का कहना है कि लोजपा (आर) भी आज अमित शाह के सामने डिप्टी सीएम के पद पर अपना दावा पेश कर सकती है।