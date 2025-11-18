PM Kisan Yojana: बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को खाते में आएगा 21वीं किस्त का पैसा

PM Kisan Yojana: बिहार में 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे ठीक एक दिन पहले बिहार के 76 लाख किसानों किसानों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी पीएम-किसान उत्सव दिवस के अवसर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी करेंगे। इसको लेकर बिहार के 76 लाख किसानों का चेहरा चमक उठा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 19 नवंबर को दो हजार रूपया आयेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी से 02 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त ट्रांसफर की थी।