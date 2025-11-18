Patrika LogoSwitch to English

PM Kisan Yojana: बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को खाते में आएगा 21वीं किस्त का पैसा

PM Kisan Yojana : 19 नवम्बर को पीएम-किसान उत्सव दिवस के अवसर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 18, 2025

PM Kisan Samman Nidhi

पीएम किसान सम्मान निधि (पत्रिका फाइल फोटो)

PM Kisan Yojana: बिहार में 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे ठीक एक दिन पहले बिहार के 76 लाख किसानों किसानों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी पीएम-किसान उत्सव दिवस के अवसर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी करेंगे। इसको लेकर बिहार के 76 लाख किसानों का चेहरा चमक उठा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 19 नवंबर को दो हजार रूपया आयेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी से 02 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त ट्रांसफर की थी।

बिहार में कितने किसान पात्र हैं

बिहार में 76 लाख 12 हजार 642 किसानों के खाते में कल (मंगलवार) पीएम‑किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा आएगा। लेकिन जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्रेशन और ई‑केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। केंद्र सरकार बार‑बार इसे करने की अपील कर रही है। जो लोग पीएम‑किसान सम्मान निधि के लिए ई‑केवाईसी नहीं कराए हैं, वे तुरंत करवा लें और अपना फॉर्म भी रजिस्टर करवा लें। ऐसा न करने पर उनका पैसा रोक दिया जाएगा और वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएँगे।

कब-कब मिलते हैं पैसा

प्रत्येक साल पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच किसानों के बैंक खातों में केंद्र सरकार द्वारा डाल दी जाती है।

ऐसे चेक करें 21वीं किस्त का पैसा आया या नहीं

पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो आपको इसका मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आएगा। लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि खाते में पैसे क्रेडिट हो जाता है लेकिन मैसेज नहीं आता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इसको लेकर चिंतित नहीं हो? आप चिंतित होंगे कि आखिर कैसे पता करें कि 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आया कि नहीं। आपको इसके लिए बैंक जाने की कोई जरुरत नहीं है।

कैसे चेक करें पैसा आया या नहीं?

सबसे पहले आप किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं।
इसके बाद आप Farmer Corner में जाकर Beneficiary Status पर क्लिक करें
Beneficiary Status पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा
इस पेज पर आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, या बैंक खाता नंबर डाल दें ।
ऐसा करते ही आपके सामने 20वीं किस्त का स्टेटस दिखने लगेगा ।
अगर आपको स्टेटस में e-KYC, Land Seeding और Aadhaar-Bank Seeding का विकल्प यस कर रहा है तो समझिए आपके खाते में पैसा आएगा या फिर आ चुका है।

