Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

चुनाव परिणाम 2025: ‘सपनों की दुनिया में CM बन रहा था तेजस्वी…’ RJD की करारी हार पर भड़के लालू के पुराने साथी

Lalu Family Dispute  शिवानंद तिवारी ने चुनाव परिणम 2025 की चर्चा करते हुए लिखा है कि मैं आरजेडी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। तेजस्वी ने मुझे न सिर्फ़ उपाध्यक्ष से हटाया बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 16, 2025

शिवानंद तिवारी। फोटो सोशल साइट फेसबुक


Lalu Family Disputeलालू प्रसाद के परिवार का भूचाल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पार्टी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने पूरे घटनाक्रम पर एक कहानी शेयर कर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। आरजेडी के सीनियर नेता और लालू प्रसाद के मित्र शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक वॉल पर बिहार आंदोलन की कहनी शेयर करते हुए लिखा है कि लालू यादव और मैं फुलवारी शरीफ़ जेल के एक ही कमरे में बंद थे। लालू यादव उस आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। लेकिन उनकी आकांक्षा बहुत छोटी थी। रात में भोजन के बाद सोने के लिए जब हम अपनी अपनी चौकी पर लेटे थे तब लालू यादव ने अपने भविष्य के सपने को मुझसे साझा किया था। लालू ने मुझसे कहा कि 'बाबा, मैं राम लखन सिंह यादव जैसा नेता बनना चाहता हूँ '। ऊपर वाले ने उनकी यह फरियाद सुन भी ली।

तेजस्वी पर कसा तंज

आज लालू प्रसाद के पास आज वह सब दिखाई दे रहा है। उनकी वह इच्छा पूरी हो गई है। संपूर्ण परिवार ने ज़ोर लगाया। उनकी पार्टी के मात्र पच्चीस विधायक ही जीते। मन में यह सवाल उठ सकता है कि मैं तो स्वयं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। उसके बाद ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ ! मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। यह अतीत की बात हो गई। तेजस्वी ने मुझे न सिर्फ़ उपाध्यक्ष से हटाया बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी। ऐसा क्यों ? क्योंकि मैं कह रहा था कि मतदाता सूची का सघन पुनर्निरीक्षण लोकतंत्र के विरूद्ध साज़िश है। इसके खिलाफ राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो। संघर्ष करो। पुलिस की मार खाओ। जेल जाओ। लेकिन वह तो सपनों की दुनिया में मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा था। उसको झकझोर कर उसके सपनों में मैं विघ्न डाल रहा था। लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह बेटे के लिए राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे। अब मैं मुक्त हो चुका हूँ। फुरसत पा चुका हूँ। अब कहानियाँ सुनाता रहूँगा..

अब्दुल बारी सिद्दकी के बदले सुर

शिवानंद तिवारी से पहले शनिवार को आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दकी ने भी चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए इशारों में आरजेडी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय यादव पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुद्दे पर बिहार के नेताओं को आपस में बैठकर विचार करना चाहिए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चुनाव परिणाम के बाद बहुत दिनों से पार्टी में उपेक्षित नेता अब खुलकर सामने आएंगे।

रोहिणी ने तेजस्वी पर लगाए गंभीर आरोप

“आप हर सवाल का जवाब संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए… उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है क्योंकि उन लोगों को कोई रिस्पॉन्सबिलिटी नहीं लेनी है… सवाल करने पर आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी, आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा।” दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए रोहिणी आचार्य ने ये बातें कही थी। इसके बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Lalu Family Dispute: मुझ से मेरा मायका छुड़वाया, अनाथ बना दिया- लालू की बेटी ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताई आपबीती
पटना
rohini acharya | lalu family feud

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

16 Nov 2025 05:34 pm

Hindi News / Bihar / Patna / चुनाव परिणाम 2025: ‘सपनों की दुनिया में CM बन रहा था तेजस्वी…’ RJD की करारी हार पर भड़के लालू के पुराने साथी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, CM हाउस पहुंचे ललन सिंह और संजय झा, EC ने राज्यपाल को सौंपी लिस्ट

बिहार में सरकार गठन
पटना

Bihar Women MLA: पार्टियों ने महिलाओं को कमतर आंका, 15 वर्षों में घटी महिला विधायकों की संख्या, जानें इस बार कितनी पहुंचीं विधानसभा

बिहार चुनाव 2025 में 29 महिलाओं ने जीत की दर्ज
राष्ट्रीय

तेजस्वी और रोहिणी में तू, तू, मैं, मैं… पर चिराग पासवान ने की टिप्पणी, कहा- वह मेरे परिवार का हिस्सा, बेटियों के लिए ससुराल में…

Chirag Paswan
पटना

‘नजरबंद हैं तो DM को आवेदन दें लालू यादव…’ रोहिणी आचार्या के अपमान पर भड़के JDU नेता

Bihar Politics | नीरज कुमार
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.