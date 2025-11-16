Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Lalu Family Dispute: मुझ से मेरा मायका छुड़वाया, अनाथ बना दिया- लालू की बेटी ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताई आपबीती

Lalu Family Dispute: रोहिणी के शनिवार के पोस्ट पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि रोहिणी के एक और पोस्ट ने RJD में अंदरूनी कलह को सबके सामने ला दिया है। 

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 16, 2025

rohini acharya | lalu family feud

लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी अचार्या। फोटो-IANS

Lalu Family Dispute लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि- 'मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। मुझे अनाथ बनाया गया। मैंने रोते-रोते घर छोड़ा है। मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। किसी घर में मेरे जैसी बेटी-बहन न हो'24 घंटे के अंदर रोहिणी ने ये दूसरा पोस्ट कर परिवार में चल रहे अनबन की पूरी कहानी बताई है।

लालू परिवार में घमासान

बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर लालू परिवार में घमासान मच गया है। रोहिणी आचार्य ने शनिवार को खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर रोते-रोते राबड़ी आवास छोड़कर पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। शनिवार को पटना से दिल्ली जाने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहिणी ने कहा था, “आप हर सवाल का जवाब संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए… उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है क्योंकि उन लोगों को हार की कोई रिस्पॉन्सबिलिटी नहीं लेनी है… सवाल करने पर आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी, आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा।”

तेजप्रताप के बाद रोहिणी ने छोड़ा घर

इसी साल लालू प्रसाद ने 25 मई को अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला था। तेज प्रताप ने इसके लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था। रविवार की सुबह रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट कर कहा- 'मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। मुझे अनाथ बनाया गया। मैंने रोते-रोते घर छोड़ा है। मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। किसी घर में मेरे जैसी बेटी-बहन न हो' इसके बाद परिवार में कलह बढ़ता दिख रहा है।

ये भी पढ़ें

संजय पर गिरेगी गाज या अब्दुल बारी पर एक्शन? लालू की बेटी ने कही चप्पल मरवाने की बात, सिद्दीकी के भी विरोधी सुर
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

16 Nov 2025 12:09 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Lalu Family Dispute: मुझ से मेरा मायका छुड़वाया, अनाथ बना दिया- लालू की बेटी ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताई आपबीती

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पिताजी एक इशारा दीजिए, सुदर्शनचक्र…’, बहन रोहिणी का दर्द देख, आगबबूला हुए तेज प्रताप

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election Result: खुद तो डूबे PK पर 35 सीटों पर किया ‘खेला’, 236 सीटों पर जमानत जब्त का भी बनाया रेकॉर्ड

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

Bihar Election Results: बिहारी ‘सिंघम’ का चुनाव में हुआ बुरा हाल, Ex IPS को दोनों सीटों पर मिली शिकस्त

राष्ट्रीय

BJP से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री RK Singh ने तोड़ी चुप्पी, कहा- एंटी पार्टी नहीं…

RK Singh ने बीजेपी से दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.