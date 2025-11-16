Lalu Family Dispute: मुझ से मेरा मायका छुड़वाया, अनाथ बना दिया- लालू की बेटी ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताई आपबीती

बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर लालू परिवार में घमासान मच गया है। रोहिणी आचार्य ने शनिवार को खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर रोते-रोते राबड़ी आवास छोड़कर पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। शनिवार को पटना से दिल्ली जाने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहिणी ने कहा था, “आप हर सवाल का जवाब संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए… उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है क्योंकि उन लोगों को हार की कोई रिस्पॉन्सबिलिटी नहीं लेनी है… सवाल करने पर आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी, आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा।”