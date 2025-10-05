Bihar Teacher: बिहार के इन शिक्षकों को नीतीश सरकार ने दिया बड़ी सौगात, सैलरी प्रोटेक्शन का अब मिलेगा लाभ

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने घोषणा की है कि सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा पास करने वाले स्थानीय निकाय के 2 लाख 45 हजार शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, अब वेतन संरक्षण (Pay Protection) का लाभ पाएंगे और इसका मतलब है कि उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से ही पुराना वेतन स्तर बहाल किया जाएगा.