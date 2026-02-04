Bihar Budget 2026: बिहार में किसानों की आय बढ़ी, 6 हजार नहीं अब मिलेगा ₹9 हजार

बिहार के वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कृषि बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार, खाद्यान्नों की अधिक उत्पादकता और GI टैग वाले उत्पादों के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए बिहार कृषि त्वरण मिशन (BAAM) के साथ-साथ बिहार कृषि अवसंरचना मिशन (BAIM) पर भी काम कर रही है, वित्त मंत्री (FM) बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा। राज्य के वित्त मंत्री के बजट भाषण में कृषि विभाग द्वारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, मखाना फसल को बढ़ावा देने और उसकी खेती करने और भंडारण सुविधाओं के विकास, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण और खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग करके किसानों को उनके उत्पादों की कीमत का उचित हिस्सा दिलाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर जोर दिया गया।