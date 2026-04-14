Bihar Politics: नीतीश युग का अंत, बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज चुना जाएगा बिहार का नया मुख्यमंत्री

गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संभावित रूप से 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के लोक भवन में शामिल होने की संभावना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मंगलवार को पटना पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में से कोई एक शामिल हो सकता है। तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार शाम को लोक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई।