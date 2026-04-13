Bihar Politics: जदयू दफ्तर से हटाए गए नीतीश कुमार के पोस्टर, क्या नया चेहरा संभालेगा कमान?

जदयू कार्यालय के बाहर ‘25 से 30 फिर से नीतीश’ के नारे वाले पोस्टर हटते ही यह चर्चा तेज हो गई है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि पार्टी में भी बड़े बदलाव की संभावना है। इधर, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने ‘25 से 30 फिर से नीतीश’ के नाम पर वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को जबरन उनके पद से हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी “हाइजैक” कर ली। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, “जदयू अब पहले जैसी नहीं रही, बल्कि भाजपा का प्रकोष्ठ बन गई है। भाजपा के एजेंट ही जदयू में हैं, जिन्होंने पार्टी को खत्म कर दिया।” उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की जिस तरह से विदाई हुई, वह बेहद दुखद है।