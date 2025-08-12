12 अगस्त 2025,

मंगलवार

पटना

बिहार: 13 जिलों में DTO बदले गए, 54 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

बिहार सरकार ने मंगलवार को 12 जिलों में DTO बदल दिए हैं। 54 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। सरकार ने अंजनी कुमार को पूर्णिया का नया डीडीसी बनाया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 12, 2025

बिहार प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों का सरकार ने मंगलवार को तबादला कर दिया। सरकार ने पूर्णिया में नये डीडीसी, सीतामढ़ी व समस्तीपुर में नये नगर आयुक्त की तैनाती की है। जबकि 13 जिलों में नये डीटीओ भी बदल दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अंजनी कुमार बनाये गए पूर्णिया के नए डीडीसी

सरकार ने अंजनी कुमार को पूर्णिया का नया डीडीसी बनाया गया है। जबकि ज्ञान प्रकाश को समस्तीपुर और डॉ गजेंद्र कुमार सिंह सीतामढ़ी के नगर आयुक्त की जिम्मेवारी दी गई है।अधिसूचना के मुताबिक नवनील कुमार को अररिया, कुमार प्रशांत को मुजफ्फरपुर, राजीव रंजन सिन्हा को पश्चिम चंपारण और मनोज कुमार को कटिहार में अपर समाहर्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। जबकि मो मंजूर आलम, मो फरीद अहमद, विपिन कुमार यादव, ललन प्रसाद और राजमोहन झा की राज्य खाद्य निगम, पटना में तैनाती हुई है।

13 जिला में नए परिवहन पदाधिकारी

नामकहां की मिली जिम्मेवारी
सुजीत कुमार बरनवालसहरसा
अमित कुमारभोजपुर
राहुल सिन्हानालंदा
दीक्षित श्वेतमकिशनगंज
बेबी कुमारशेखपुरा
प्रशांत कुमारसीतामढ़ी
डॉ संजीव कुमार सज्जनसुपौल
राजीव कुमारबेगूसराय
सुनंदा कुमारीऔरंगाबाद
अविनाश कुमारजहानाबाद
राकेश कुमार सिंहरोहतास
अमनप्रीत सिंहअरवल
रितु रानीपश्चिम चंपारण

