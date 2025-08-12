बिहार: 13 जिलों में DTO बदले गए, 54 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

बिहार प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों का सरकार ने मंगलवार को तबादला कर दिया। सरकार ने पूर्णिया में नये डीडीसी, सीतामढ़ी व समस्तीपुर में नये नगर आयुक्त की तैनाती की है। जबकि 13 जिलों में नये डीटीओ भी बदल दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकार ने अंजनी कुमार को पूर्णिया का नया डीडीसी बनाया गया है। जबकि ज्ञान प्रकाश को समस्तीपुर और डॉ गजेंद्र कुमार सिंह सीतामढ़ी के नगर आयुक्त की जिम्मेवारी दी गई है।अधिसूचना के मुताबिक नवनील कुमार को अररिया, कुमार प्रशांत को मुजफ्फरपुर, राजीव रंजन सिन्हा को पश्चिम चंपारण और मनोज कुमार को कटिहार में अपर समाहर्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। जबकि मो मंजूर आलम, मो फरीद अहमद, विपिन कुमार यादव, ललन प्रसाद और राजमोहन झा की राज्य खाद्य निगम, पटना में तैनाती हुई है।
|नाम
|कहां की मिली जिम्मेवारी
|सुजीत कुमार बरनवाल
|सहरसा
|अमित कुमार
|भोजपुर
|राहुल सिन्हा
|नालंदा
|दीक्षित श्वेतम
|किशनगंज
|बेबी कुमार
|शेखपुरा
|प्रशांत कुमार
|सीतामढ़ी
|डॉ संजीव कुमार सज्जन
|सुपौल
|राजीव कुमार
|बेगूसराय
|सुनंदा कुमारी
|औरंगाबाद
|अविनाश कुमार
|जहानाबाद
|राकेश कुमार सिंह
|रोहतास
|अमनप्रीत सिंह
|अरवल
|रितु रानी
|पश्चिम चंपारण