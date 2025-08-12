बिहार: 13 जिलों में DTO बदले गए, 54 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

सरकार ने अंजनी कुमार को पूर्णिया का नया डीडीसी बनाया गया है। जबकि ज्ञान प्रकाश को समस्तीपुर और डॉ गजेंद्र कुमार सिंह सीतामढ़ी के नगर आयुक्त की जिम्मेवारी दी गई है।अधिसूचना के मुताबिक नवनील कुमार को अररिया, कुमार प्रशांत को मुजफ्फरपुर, राजीव रंजन सिन्हा को पश्चिम चंपारण और मनोज कुमार को कटिहार में अपर समाहर्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। जबकि मो मंजूर आलम, मो फरीद अहमद, विपिन कुमार यादव, ललन प्रसाद और राजमोहन झा की राज्य खाद्य निगम, पटना में तैनाती हुई है।