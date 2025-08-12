Tiger rescue: आदमखोर बाघ पकड़ा गया, किसान को मारकर गन्ने के खेत में छिपा था, जानिए किस बीमारी से था पीड़ित?

हमलावर बाघ शिकार करने के बाद पास के ही गन्ना के खेत में छिप जाया करता था। मंगलवार को वन विभाग की टीम भी इसे गन्ने के खेत से ही पकड़ा। बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत का सांस ली है। ग्रामीण इसके भय से दहशत में जी रहे थे। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघ घटनास्थल के समीप गन्ना के खेत छिपा था। नर बाघ को ट्रेंकुलाइज कर पहले उसे बेहोश किया गया। उसके बाद उसे पकड़ लिया। जिसकी उम्र करीब 11 से 12 वर्ष है। मंगुराहा जंगल के उपचार केंद्र में नर बाघ का वन संरक्षक-सह क्षेत्र निदेशक डॉ. नेशामनी के और उप निदेशक प्रमंडल 1 की उपस्थिति में पशु चिकित्सक दल के द्वारा शारीरिक परीक्षण किया गया।