Transfer Posting: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 11 आईएएस का ट्रांसफर; देखिए पूरी लिस्ट..

Transfer Posting बिहार में विधानसभा चुनाव से सरकार ने एक बार फिर 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। सरकार ने उनको नई जिम्मेदारी सौंपी है। जिसमें 7 अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। 4 अधिकारियों को विभिन्न विभागों में विशेष कार्य पदाधिकारी की जिम्मेवारी दी गई है। ये सभी अधिकारी 2020 और 2023 बैच के हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सोमवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दिया गया है।