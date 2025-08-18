Transfer Posting: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 11 आईएएस का ट्रांसफर; देखिए पूरी लिस्ट..

Transfer Posting बिहार में विधानसभा चुनाव से सरकार ने एक बार फिर 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। सरकार ने उनको नई जिम्मेदारी सौंपी है। जिसमें 7 अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। 4 अधिकारियों को विभिन्न विभागों में विशेष कार्य पदाधिकारी की जिम्मेवारी दी गई है। ये सभी अधिकारी 2020 और 2023 बैच के हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सोमवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दिया गया है।
|नाम
|पद
|गरिमा लोहिया
|अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज
|अनिरुद्ध पांडेय
|एसडीओ,मोहनिया
|तुषार कुमार
|अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी
|चंद्रिमा अत्री
|ओएसडी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
|नेहा कुमारी
|स्वास्थ्य विभाग
|शिप्रा विजय कुमार चौधरी
|विशेष कार्य पदाधिकारी , शिक्षा विभाग
|रोहित कर्दम
|अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा
|अंजली शर्मा
|विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग
|प्रद्युम्न सिंह यादव
|अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के गोगरी
|आकांक्षा आनंद
|अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के बारसोई
|कृतिका मिश्रा
|एसडीओ, पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण