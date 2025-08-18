Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Transfer Posting: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 11 आईएएस का ट्रांसफर; देखिए पूरी लिस्ट..

Transfer Posting बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 11 आईएएस ऑफिसरों का तबादला किया है। पूर्णिया के उप विकास आयुक्त चंद्रिमा अत्री को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ओएसडी के पद पर पदस्थापित किया गया है। गरिमा लोहिया को पालीगंज का एसडीओ बनाया गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 18, 2025

Transfer Posting बिहार में विधानसभा चुनाव से सरकार ने एक बार फिर 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। सरकार ने उनको नई जिम्मेदारी सौंपी है। जिसमें 7 अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। 4 अधिकारियों को विभिन्न विभागों में विशेष कार्य पदाधिकारी की जिम्मेवारी दी गई है। ये सभी अधिकारी 2020 और 2023 बैच के हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सोमवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दिया गया है।

किसे कहां की मिली जिम्मेवारी

नामपद
गरिमा लोहिया अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज
अनिरुद्ध पांडेय एसडीओ,मोहनिया
तुषार कुमारअनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी
चंद्रिमा अत्री ओएसडी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
नेहा कुमारी स्वास्थ्य विभाग
शिप्रा विजय कुमार चौधरी विशेष कार्य पदाधिकारी , शिक्षा विभाग
रोहित कर्दम अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा
अंजली शर्मा विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग
प्रद्युम्न सिंह यादव अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के गोगरी
आकांक्षा आनंद अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के बारसोई
कृतिका मिश्रा एसडीओ, पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण

ये भी पढ़ें

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, SSC से 12543 पदों पर जानिए कब होगी बहाली
पटना
Government Job

ये भी पढ़ें

Bihar News बिहार में अमीनों के हड़ताल पर सरकार ने लिया कड़ा एक्शन, 10,775 का लॉगिन ब्लॉक, दफ्तरों में नो एंट्री
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

18 Aug 2025 07:11 pm

Published on:

18 Aug 2025 07:10 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Transfer Posting: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 11 आईएएस का ट्रांसफर; देखिए पूरी लिस्ट..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.