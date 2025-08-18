Bihar News बिहार में अमीनों के हड़ताल पर सरकार ने लिया कड़ा एक्शन, दफ्तरों में नो एंट्री के साथ लॉगिन बंद

अमीनों की हड़ताल पर विभाग ने कड़ी कार्यवाई करते हुये सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि हड़ताल पर गये अमीनों का लॉगिन अकाउंट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें। इसके साथ ही उन्हें हर प्रकार की सरकारी जिम्मेदारी से वंचित कर दें। हड़ताली अमीनों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे विशेष सर्वेक्षण अमीनों की नौकरी निरस्त कर बहाली की प्रक्रिया पुनः कराने के लिये भी विभाग विचार कर रहा है ।ऐसे विशेष सर्वेक्षण अमीनों की नौकरी निरस्त कर बहाली की प्रक्रिया पुनः कराने के लिये भी विभाग विचार कर रहा है ।