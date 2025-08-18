Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar News बिहार में अमीनों के हड़ताल पर सरकार ने लिया कड़ा एक्शन, दफ्तरों में नो एंट्री के साथ लॉगिन बंद

Bihar News बिहार सरकार ने हड़ताल पर गए अमीनों पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनके दफ्तरों में एंट्री पर रोक लगाते हुए उनके लॉगिन अकाउंट को निरस्तर करने का निर्देश दिया है। सरकार ने इसके साथ ही हड़ताल पर गए अमीनों की जगह नए अमीनों की बहाली का भी फैसला लिया है

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 18, 2025

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo-IANS)

Bihar News बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राजस्व महा-अभियान चलाया जा रहा है। विभाग इसको हर तरह की तैयारियां की हैं। सभी पंचायतों में दो-दो शिविर लगाकर लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए जागरुक कर रही है। इसको लेकर सरकार हर शिविर में अमीनों को लैपटॉप लेकर रहने का निर्देश भी विभाग की ओर से दिया गया है। इस बीच कुछ अमीन हड़ताल पर हैं। सरकार इनके खिलाफ चुन चुनकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

दफ्तरों में नो एंट्री के साथ लॉगिन बंद

अमीनों की हड़ताल पर विभाग ने कड़ी कार्यवाई करते हुये सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि हड़ताल पर गये अमीनों का लॉगिन अकाउंट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें। इसके साथ ही उन्हें हर प्रकार की सरकारी जिम्मेदारी से वंचित कर दें। हड़ताली अमीनों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे विशेष सर्वेक्षण अमीनों की नौकरी निरस्त कर बहाली की प्रक्रिया पुनः कराने के लिये भी विभाग विचार कर रहा है ।ऐसे विशेष सर्वेक्षण अमीनों की नौकरी निरस्त कर बहाली की प्रक्रिया पुनः कराने के लिये भी विभाग विचार कर रहा है ।

अपर मुख्य सचिव की अपील

इधर, राजस्व महा-अभियान के दौरान सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपर मुख्य सचिव द्वारा संघ के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे अपने काम पर लौट आए। राजस्व महा-अभियान एक बहुत बड़ी जन सेवा है। इसमें अभियान से जुड़े हर व्यक्ति का सहयोग आवश्यक है। संघ के प्रतिनिधियों द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि इस दौरान कोई भी अमीन हड़ताल पर नहीं जायेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये अभियान में पूर्ण सहयोग करेंगे ।

Bihar news

