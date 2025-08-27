Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार: नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी पर हमला, बॉडीगार्ड जख्मी

नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर नालंदा में जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में दोनों बाल बाल बच गए हैं। लेकिन उनके बॉडीगार्ड के जख्मी होने की सूचना है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 27, 2025

Patrika Breaking

बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर जानलेवा की खबर है। इस हमले में मंत्री और विधायक जी किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर भागे हैं। जबकि उनका बॉडीगार्ड जख्मी हो गया है। यह घटना बिहार नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव की है।

क्या है मामला

दरअसल दो दिन पहले एक भीषण सड़क हादसे में यहां पर नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे में मरे लोगों के घर मंत्री जी और विधायक जी मातमपुर्सी के लिए पहुंचे थे। तभी आधे घंटे बाद जब सभी लोग मातमपुर्सी कर बाहर निकल रहे थे, इस दौरान असमाजिक तत्वों ने उन दोनों पर अचानक से हमला कर दिया हैं। इधर अचानक ग्रामीणों की हमले के बाद मंत्री एवं विधायक किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे हैं। फिलहाल कई सुरक्षाकर्मियों को चोट लगी है। घटना की सूचना मिलने पर कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंच मामले कि जांच में जुट गई है।

Voter Adhikar Yatra: पटना में नहीं होगी महागठबंधन की रैली, जानें क्या है 1 सितंबर को लेकर कांग्रेस का प्लान
पटना
Voter Adhikar Yatra

(खबर अपडेट हो रही है)

Bihar news

Published on:

27 Aug 2025 01:13 pm

बिहार: नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी पर हमला, बॉडीगार्ड जख्मी

