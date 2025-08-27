बिहार: नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी पर हमला, बॉडीगार्ड जख्मी

दरअसल दो दिन पहले एक भीषण सड़क हादसे में यहां पर नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे में मरे लोगों के घर मंत्री जी और विधायक जी मातमपुर्सी के लिए पहुंचे थे। तभी आधे घंटे बाद जब सभी लोग मातमपुर्सी कर बाहर निकल रहे थे, इस दौरान असमाजिक तत्वों ने उन दोनों पर अचानक से हमला कर दिया हैं। इधर अचानक ग्रामीणों की हमले के बाद मंत्री एवं विधायक किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे हैं। फिलहाल कई सुरक्षाकर्मियों को चोट लगी है। घटना की सूचना मिलने पर कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंच मामले कि जांच में जुट गई है।