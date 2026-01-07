बिहार पंचायत चुनाव 2026: नहीं होगा परिसीमन, पर बदलेगा आरक्षण का गणित

बिहार में पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया कि बड़े स्तर पर अब वार्डों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि लेकिन, यह साफ कर दिया कि आगामी चुनाव में आरक्षण का रोस्टर जरूर बदला जाएगा। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए स्पष्ट किया कि दरअसल, 2021 में कोविड महामारी की वजह से बिहार समेत पूरे देश भर में जनगणना नहीं हो पाई थी। इसकी वजह से सरकार के पास जनगणना का ताजा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसलिए पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन कराना संभव नहीं है। मंत्री ने कहा कि कुछ पंचायतों को नगर निकायों में शामिल कर दिया गया है। ऐसे में वहां पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।