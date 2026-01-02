2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

पटना

Panchayat Chunav 2026: अब मुखिया से पंच तक, सब एक ही मशीन में; बिहार पंचायत चुनाव के लिए आ रही है हाई-टेक EVM

Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम से मतदान होंगे। इसके लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 02, 2026

CG Election 2025: पंचायत चुनाव में 5130 पदों के लिए 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी मैदान में

Panchayat Chunav 2026: बिहार में पहली बार नए ईवीएम मशीन से पंचायत चुनाव होंगे। इस मशीन का उपयोग अभी तक बिहार के किसी भी चुनाव में नहीं हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले अपने पुराने ईवीएम मशीन को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी पुराने ईवीएम मशीन रिजेक्ट हो चुके हैं। पूरे देश में अभी तक मॉडल एम-2 ईवीएम से पंचायत चुनाव होते थे, लेकिन, अब ये बेकार हो गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग अपने लिए मॉडल एम-3 ईवीएम का उपयोग करता है, जो पंचायत चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं है।

नये मॉडल का इवीएम

बिहार पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपनी जरूरत के अनुसार ईवीएम मशीन खरीदने का निर्णय लिया है। इसका नाम है मल्टी पोस्ट ईवीएम, जिससे अब पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव को देखते हुए 32 हजार से अधिक ऐसी ईवीएम की खरीदने की तैयारी है।

मल्टीपोस्ट इवीएम से होगा चुनाव

मल्टी पोस्ट ईवीएम में एक मशीन से एक साथ 8 पदों के लिए मतदान हो सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए वोट डाले जाते हैं । त्रिस्तरीय पंचायत के 4 पद (मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य) और ग्राम कचहरी के 2 पद (सरपंच और पंच) हैं।

चुनावी सामग्री कहां से आयेंगे

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) हैदराबाद को राज्य निर्वाचन आयोग ने 32 हजार से अधिक मल्टी पोस्ट ईवीएम खरीदने को कहा है, जो कि समय से पहले मिल जाएंगे । पंचायत चुनाव को देखते हुए मल्टीपोस्ट ईवीएम के साथ पॉवर पैक, टोटलाईजर मशीन और डिटैचेवल मेमरी मॉड्यूल भी खरीदे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए आयोग को राज्य सरकार ने 208 करोड़ दिए हैं।

आयोग ने किया है कई नयी तकनीकों का प्रयोग

पंचायत आम निर्वाचन 2026 में पारदर्शिता और सुरक्षा को देखते हुए कई तकनीकी भी यूज किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान के लिए इस दफा पंचायत चुनाव में आईटी आधारित सत्यापन की व्यवस्था होगी। मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर शत-प्रतिशत वेबकास्टिंग होगी। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में निगरानी के लिए भी इस दफा तकनीकी व्यवस्था लागू होगी। मतगणना के दौरान ईवीएम में प्रदर्शित आंकड़ों को ओसीआर तकनीक से दर्ज किया जाएगा।

