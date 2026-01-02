Panchayat Chunav 2026: अब मुखिया से पंच तक, सब एक ही मशीन में; बिहार पंचायत चुनाव के लिए आ रही है हाई-टेक EVM

Panchayat Chunav 2026: बिहार में पहली बार नए ईवीएम मशीन से पंचायत चुनाव होंगे। इस मशीन का उपयोग अभी तक बिहार के किसी भी चुनाव में नहीं हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले अपने पुराने ईवीएम मशीन को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी पुराने ईवीएम मशीन रिजेक्ट हो चुके हैं। पूरे देश में अभी तक मॉडल एम-2 ईवीएम से पंचायत चुनाव होते थे, लेकिन, अब ये बेकार हो गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग अपने लिए मॉडल एम-3 ईवीएम का उपयोग करता है, जो पंचायत चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं है।