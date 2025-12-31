हार के बाद भी मैदान में PK! भोजपुरी में ग्रामीणों से बात करते दिखे प्रशांत किशोर, जन सुराज की नई शुरुआत के संकेत

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी प्रशांत किशोर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे भोजपुरी में ग्रामीणों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे रास्ते में गाड़ी रोककर लोगों का हाल-चाल पूछ रहे हैं। इस वीडियो से कयास लगाए जा रहे हैं कि पीके (प्रशांत किशोर) फिर से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने हार के बाद कहा था, "मैं बिहार में ही रहूंगा, दोगुनी ताकत से लड़ेंगे। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है"। उन्होंने माफी भी मांगी और प्रायश्चित के लिए सामूहिक मौन उपवास रखने की बात कही थी।