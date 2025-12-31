दिल्ली में घर फिर पटना में कब्जा क्यों? आरजेडी ने पूछा – क्या NDA के सांसदों से वसूला जा रहा 10 गुना किराया

आरजेडी ने जीतन राम मांझी को लेकर भी सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा है कि मांझी बिहार सेंट्रल पूल का आवास कब्जे में रखे हैं, जबकि वे 2024 में गया से सांसद बन चुके हैं और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के नाते बंगला आवंटित है। वे पटना बंगले में किस हैसियत से रह रहे? आरजेडी ने कहा है कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी विधायक हैं, तो क्या बंगला उन्हें दिया जाएगा? पार्टी ने विभाग से पूछा है - इन बंगलों को कब तक खाली कराया जाएगा? तिथि बताएं। और, इतने दिनों से रहने वालों से कितना किराया वसूला गया?