पटना

Bihar Police Promotion: बिहार के 51 पुलिस इंस्पेक्टर एक साथ बने DSP, 4 ASI को भी मिला प्रमोशन

Bihar Police Promotion: बिहार पुलिस के 51 इंस्पेक्टर को एक साथ डीएसपी में प्रमोशन दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही 4 ASI को भी प्रमोशन मिला है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 01, 2025

Bihar Police Bharti 2025

Bihar Police Bharti 2025

Bihar Police Promotion: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने मंगलवार, 30 सितंबर को 51 पुलिस इंस्पेक्टरों को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पद पर पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की। इसके अलावा चार आशु निरीक्षक (ASI) को भी उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नति मिली है।

लंबे से समय से था प्रमोशन का इंतजार

सूत्रों के अनुसार, इन प्रमोशनों की अनुशंसा बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) द्वारा की गई थी। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को इस कदम से नया मनोबल मिलेगा। यह फैसला पुलिस बल की कार्यप्रणाली सुधारने और संगठनात्मक मजबूती बढ़ाने के लिए किया गया है। प्रमोशन के साथ इन अधिकारियों का वेतनमान लेवल-10 से बढ़ाकर लेवल-11 कर दिया गया है। अब इन अधिकारियों पर जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

प्रमोट किए गए प्रमुख अधिकारी और जिले

प्रमोशन सूची में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा सहित कई प्रमुख जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। जिन पुलिस इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाया गया है, उनके नाम हैं आशुतोष कुमार, मो. नैयर एजाज अहमद, राजेश कुमार राय, ललन कुमार, कृपालचंद्र जायसवाल, राजीव कुमार लाल, नीरज कुमार पंजियार, अब्दुल गफ्फार, जयशंकर मिश्र, संजय कुमार सिंह, तारकेश्वर नाथ तिवारी, सुजय विद्यार्थी, मनीष कुमार, विलास पासवान, लालबिहारी पासवान, रजनीश कुमार, राजेश कुमार और रणजीत कुमार निराला।

इसी तरह देवकिशोर प्रसाद, संजय कुमार, आसिफ इकबाल मेंहदी, रामलखन पंडित, निर्मल कुमार, आदित्य कुमार, अशोक कुमार, मो इरशाद आलम, सतीश चंद्र माधव प्रसाद राय, विनोद पीटर, कमलेश्वर मिश्रा, अखिलेश कुमार, प्रशांत कुमार, विजय कुमार यादव, संजय कुमार टू, मो. खलीकुज्जमां, मुस्तफा कमाल कैसर, संजय कुमार झा, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, राजेश कुमार मंडल, सुबोध कुमार सिंह, नित्यानंद चौहान, जयप्रकाश सिंह, मंजू कुमारी, सुशील कुमार, अभय कुमार, अशोक कुमार, प्रताप सिंह, निगम कुमार वर्मा, सत्येंद्र कुमार मिश्र, गोपाल प्रसाद और मो अली साबरी को भी इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रमोशन मिला है।

वहीं ASI से उपाधीक्षक बने अधिकारियों में परवेजुल बारी, अशोक कुमार प्रसाद, अशोक कुमार सिंह, रामसेवक तांती शामिल हैं। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त अधिकारियों के वर्तमान पद को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक (मूल कोटि) में उत्क्रमित कर दिया गया है।

विधानसभा चुनाव और प्रशासनिक तैयारियाँ

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब कम समय बचा है, और माना जा रहा है कि इस सप्ताह चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। इसके पहले चुनाव आयोग की टीम राज्य के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। 4 और 5 अक्टूबर को आयोग की टीम बिहार दौरे पर आएगी। इस परिस्थिति में DSP पदोन्नति से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी योग्य और अनुभवी अधिकारियों के हाथ में हो।

पटना

