पटना

Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस में 1799 दरोगा के पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन

Bihar Police SI Vacancy 2025 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की मंगलवार को सब-इंस्पेक्टर के 1799 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 23, 2025

Bihar Police Result 2024

Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस में दारोगा बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) के कुल 1799 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले दारोगा को लेवल-6 का वेतनमान दिया जाएगा। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) से मिली जानकारी के अनुसार एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए पुरुष व महिला के साथ थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। जबकि अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों की उम्रसीमा के गणना दिनांक 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 01 अगस्त, 2025 को सरकार द्व्रारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

Mahila Rojgar Yojana

40 वर्ष तक के युवा कर सकते हैं आवेदन

जबकि अभ्यर्थियों की उम्र उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाणपत्रों के आधार पर की जाएगी। अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित है। जबकि अनुसूचित जाति के पुरुषों एव महिलाओं के न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष निर्धारित है।

Teacher Recruitment Fraud

Bihar news

Updated on:

23 Sept 2025 11:56 pm

Published on:

23 Sept 2025 11:46 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस में 1799 दरोगा के पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन

