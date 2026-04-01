8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: CM चेहरे पर सस्पेंस के बीच ‘कोलकाता फोटो’ से बढ़ी हलचल, दिल्ली बैठक में 14 अप्रैल पर फैसला संभव

बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जारी सस्पेंस के बीच पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे से सामने आई एक तस्वीर ने राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक से ठीक पहले आई इस तस्वीर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Apr 08, 2026

सम्राट चौधरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य । फोटो- @NayabSainiBJP

Bihar Politics बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जारी सस्पेंस के बीच कोलकाता से आई एक तस्वीर ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इस तस्वीर में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक साथ नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ली गई इस तस्वीर को ‘भाई-भाई’ के मिलन के तौर पर पेश किया जा रहा है। दरअसल, तस्वीर में नजर आ रहे तीनों नेता कुशवाहा बिरादरी से जुड़े माने जाते हैं, जिसे लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि उनका सामाजिक आधार और मूल पृष्ठभूमि एक जैसी है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है।

14 अप्रैल को नए CM की शपथ के संकेत

शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक से पहले इस तस्वीर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि बैठक के बाद भाजपा संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला ले सकता है। मौजूदा मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा संभव है। चर्चा है कि खरमास खत्म होने के बाद 14 अप्रैल को बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। यह दिन भीमराव आंबेडकर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

08 Apr 2026 10:36 pm

Published on:

08 Apr 2026 10:35 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: CM चेहरे पर सस्पेंस के बीच ‘कोलकाता फोटो’ से बढ़ी हलचल, दिल्ली बैठक में 14 अप्रैल पर फैसला संभव

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'ठीक हुआ, ये लोग बहुत फड़फड़ा रहे थे...' लालू यादव के पतन की शुरुआत की कहानी; शिवानंद तिवारी ने 23 साल बाद खोला राज

पटना

Bihar Politics: बिहार में सत्ता बदलेगी, कंट्रोल नहीं, निशांत आगे, पीछे से नीतीश संभालेंगे कमान

Nitish Kumar, Nishant Kumar,
पटना

LPG संकट के बीच राहत: शादी-ब्याह के लिए अब आसानी से मिलेगा गैस सिलेंडर, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

wife murdered by husband secrets revealed after arrest know whole story meerut
पटना

पत्नी से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स पर मेहरबान थे DSP गौतम! खुला 80 करोड़ के साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा, MLA बनने की थी तैयारी

पटना

नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ने बढ़ाई धड़कनें, मोदी -शाह के साथ मीटिंग में तय होगा अगला सीएम!

Bihar Chief Minister Nitish Kumar
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.