Bihar Politics: CM चेहरे पर सस्पेंस के बीच ‘कोलकाता फोटो’ से बढ़ी हलचल, दिल्ली बैठक में 14 अप्रैल पर फैसला संभव

शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक से पहले इस तस्वीर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि बैठक के बाद भाजपा संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला ले सकता है। मौजूदा मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा संभव है। चर्चा है कि खरमास खत्म होने के बाद 14 अप्रैल को बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। यह दिन भीमराव आंबेडकर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।