पत्नी से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स पर मेहरबान थे DSP गौतम! खुला 80 करोड़ के साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा, MLA बनने की थी तैयारी

सूत्रों के अनुसार, गौतम के कई महिलाओं से करीबी संबंध थे, जिनमें कुछ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं। आरोप है कि वह चुनावी लाभ के लिए इन संबंधों का इस्तेमाल करना चाहता था। पुलिस जांच में भी इस तरह के संकेत मिले हैं। बताया जाता है कि उसकी करीबी सहयोगी शगुफ्ता शमीम मुस्लिम समाज के बीच उसके लिए संपर्क और समन्वय का काम करती थी। यह भी दावा किया जा रहा है कि गौतम ने अपनी पत्नी की तुलना में शगुफ्ता के नाम पर अधिक संपत्तियां खरीदी थीं। दोनों के बीच करीब 10 वर्षों से संबंध बताए जाते हैं। जांच में किशनगंज के रूईधासा क्षेत्र की रहने वाली एक अन्य महिला, बेचनी, का नाम भी सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, गौतम के साथ उसका भी पुराना और करीबी संबंध रहा है। आरोप है कि गौतम ने उसके नाम पर भी जमीन खरीदी थी।