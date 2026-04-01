“ठीक हुआ, ये लोग बहुत फड़फड़ा रहे थे…” लालू यादव के पतन की शुरुआत की कहानी; शिवानंद तिवारी ने 23 साल बाद खोला राज

समाजवादी नेता और लालू प्रसाद के मित्र शिवानंद तिवारी ने बुधवार को तेजस्वी यादव और राजबल्लभ यादव की मुलाकात की चर्चा करते हुए 23 साल पुराना राज खोला है। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि तेजस्वी यादव अपनी पूरी टीम के साथ नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने राजबल्लभ यादव के बेटे के निधन पर संवेदना व्यक्त की। राजबल्लभ यादव, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि, वर्तमान में उनकी पत्नी जदयू की विधायक हैं। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उनका प्रत्याशी हार गया और राजबल्लभ यादव की पत्नी चुनाव जीत गईं।