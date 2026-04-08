नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ने बढ़ाई धड़कनें, मोदी -शाह के साथ मीटिंग में तय होगा अगला सीएम!

नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। यह दौरा सत्ता परिवर्तन की दिशा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार 9 अप्रैल की शाम पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। इस दौरान वह दिल्ली में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में भी शामिल होंगे। 9 अप्रैल की शाम जदयू की बैठक प्रस्तावित है, जबकि 10 अप्रैल को बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक होनी है, जिसमें उनके शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए बिहार में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन बैठकों में ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बड़ा और ठोस फैसला लिया जा सकता है।