Bihar Politics: बिहार में सत्ता बदलेगी, कंट्रोल नहीं, निशांत आगे, पीछे से नीतीश संभालेंगे कमान

नीतीश कुमार, निशांत कुमार (फोटो- Bihari Man एक्स पोस्ट)
Bihar Politicsनीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच, JD(U) ने सत्ता हस्तांतरण का खाका लगभग तैयार कर लिया है। पार्टी चाहती है कि नीतीश के बेटे निशांत उपमुख्यमंत्री बनें और उनके पास अहम मंत्रालय हों, जबकि निवर्तमान मुख्यमंत्री एक अनौपचारिक भूमिका में सरकार के “मार्गदर्शक” के तौर पर काम करें। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीतीश का शासन मॉडल बरकरार रहे और BJP को अपना “हिंदुत्व एजेंडा” लागू करने से रोका जा सके। NDA सूत्रों ने बताया कि नई सरकार 15 से 20 अप्रैल के बीच कार्यभार संभाल सकती है।
जेडीयू सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को निशांत के इर्द-गिर्द एकजुट करने की तैयारी में जुटा है। 8 अप्रैल को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने के बाद से ही निशांत काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। पार्टी के एक सूत्र के मुताबिक, निशांत कुमार वरिष्ठ नेताओं, सहयोगियों, विधायकों, पदाधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बना रहे हैं। इसे जेडीयू नेतृत्व के लिए एक स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि वे निशांत को अपना नेता स्वीकार करें, जबकि नीतीश कुमार पार्टी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि निशांत अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी के साथ उपमुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
जेडीयू सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को निशांत के इर्द-गिर्द एकजुट करने की तैयारी में है। 8 अप्रैल को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने के बाद से निशांत काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जेडीयू के एक सूत्र ने बताया कि निशांत कुमार वरिष्ठ नेताओं, सहयोगियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इसे पार्टी नेतृत्व के लिए स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को निशांत को अपना नेता स्वीकार करना चाहिए, भले ही नीतीश कुमार पार्टी का मार्गदर्शन करते रहें। सूत्रों के मुताबिक, निशांत अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी के साथ उपमुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
सूत्रों के अनुसार, पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार एक “पर्यवेक्षक” की भूमिका निभाएंगे। उनके लिए 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास तैयार किया जा रहा है, ताकि वे पटना में अधिक समय बिता सकें और अपनी शुरू की गई प्रमुख योजनाओं पर करीब से नजर रख सकें। पार्टी इस बात पर अडिग है कि नई NDA सरकार नीतीश कुमार के शासन मॉडल से बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए। यह मॉडल 'तीन C' (Crime, Corruption, and Communalism—अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता) के खिलाफ “कोई समझौता नहीं” के सिद्धांत पर आधारित है।
जेडीयू के एक अन्य नेता ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनके शासन मॉडल, काम करने के तरीके और एकजुट राजनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को अच्छी तरह समझता हो। नेता ने कहा, “नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई बड़ा सांप्रदायिक तनाव न हो। किसी भी टकराव की स्थिति में वे अक्सर अपने तत्कालीन कैबिनेट सहयोगियों सुशील कुमार मोदी और नंद किशोर यादव से सलाह-मशविरा करते थे। सरकार से बाहर रहते हुए भी नीतीश यह सुनिश्चित करेंगे कि जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री सत्ता संभाले, तो इस नीति से कोई भटकाव न हो।” पार्टी को उम्मीद है कि निशांत “नीतीश कुमार का बेटा होने के बोझ” से दबे बिना, एक नेता और प्रशासक के तौर पर स्वाभाविक रूप से उभरेंगे।
पार्टी के एक नेता ने कहा “JD(U) नेतृत्व की दूसरी पीढ़ी अब काफी सक्रिय हो गई है। निशांत का मुख्य काम पुराने नेताओं और नए नेतृत्व के बीच की खाई को पाटना है, ताकि नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाया जा सके,” उन्होंने यह भी बताया कि वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार और अशोक चौधरी पहले ही निशांत के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। इस पर BJP का जवाब आया। पार्टी के एक नेता ने कहा, “JD(U) को इस तरह की बयानबाजी करने का पूरा अधिकार है। हम दो दशकों से नीतीश कुमार की राह पर चल रहे हैं और अपने सहयोगियों को भरोसे में लेते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे।”
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