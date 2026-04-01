Bihar Politics: बिहार में सत्ता बदलेगी, कंट्रोल नहीं, निशांत आगे, पीछे से नीतीश संभालेंगे कमान

जेडीयू के एक अन्य नेता ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनके शासन मॉडल, काम करने के तरीके और एकजुट राजनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को अच्छी तरह समझता हो। नेता ने कहा, “नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई बड़ा सांप्रदायिक तनाव न हो। किसी भी टकराव की स्थिति में वे अक्सर अपने तत्कालीन कैबिनेट सहयोगियों सुशील कुमार मोदी और नंद किशोर यादव से सलाह-मशविरा करते थे। सरकार से बाहर रहते हुए भी नीतीश यह सुनिश्चित करेंगे कि जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री सत्ता संभाले, तो इस नीति से कोई भटकाव न हो।” पार्टी को उम्मीद है कि निशांत “नीतीश कुमार का बेटा होने के बोझ” से दबे बिना, एक नेता और प्रशासक के तौर पर स्वाभाविक रूप से उभरेंगे।