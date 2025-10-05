Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: पिता की सेवा कीजिए, नीतीश जी को मत परखिए… तेजस्वी यादव पर जदयू का पलटवार

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा, "तेजस्वी यादव जी जब पेट में दर्द होता है तो सिरदर्द की दवा नहीं लेते हैं। वह राजनीतिक रूप से बीमार हो गए हैं। नीतीश कुमार की कार्यशैली ने तेजस्वी यादव और उनके पिता के राजनीतिक करियर को हाशिए पर डाल दिया है।"

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 05, 2025

Bihar Politics | नीरज कुमार

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार (फोटो - X)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राज्य की सियासत में शब्दों के तीर एक बार फिर से चल पड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के तंज का जवाब देने में जेडीयू ने एक बार फिर तीखा पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने रविवार को कहा, 'तेजस्वी यादव जी, आप अपने घर की चिंता कीजिए, नीतीश जी के खिलाफ साजिश करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है।'

नीरज कुमार का वार

नीरज कुमार ने एक बयान जारी कर तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि जब पेट में दर्द हो तेजस्वी जी तो सर दर्द की दवा मत खाइए। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए आगे कहा, 'राजनैतिक रूप से तेजस्वी यादव बीमार पड़ गए हैं, और इसका कारण नीतीश कुमार की कार्यशैली है जिसने उन्हें और उनके पिता को बिहार की राजनीति के हाशिए पर खड़ा कर दिया है।'

2005 से पटखनी खा रहे हैं लालू परिवार

जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नवंबर 2005 के बाद से बिहार का सामाजिक और राजनीतिक स्वास्थ्य नीतीश कुमार ने सुधारा है। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार ने नवंबर 2005 के बाद से बिहार के सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्वास्थ्य को ठीक किया है। उसी का नतीजा है कि लालू यादव और उनके बेटे लगातार राजनीति में पटखनी खा रहे हैं।'

पिता की सेवा कीजिए - नीरज कुमार

नीरज कुमार ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा, “ तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी की चिंता करने से ज्यादा यह अच्छा होगा कि आप पितृ धर्म का पालन कीजिए, पिता जी की सेवा कीजिए। न लालू जी का राजनीतिक स्वास्थ्य अच्छा है और न ही शारीरिक। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप घर की चिंता करें और नीतीश जी को परखने की कोशिश न करें।”

तेजस्वी यादव का बयान बना बहस की जड़

दरअसल, तेजस्वी यादव ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख आपको कैसा लगता है? क्या अजीब हरकतें करते हैं, क्या ये मानसिक रूप से स्वस्थ दिखते हैं? तेजस्वी ने यह भी पूछा था कि क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर भूंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है?

जेडीयू ने बताया घटिया राजनीति

जेडीयू ने इस बयान को बेहद असंवेदनशील बताया और कहा कि जब तेजस्वी जैसे नेता किसी मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी करते हैं, तो यह उनके राजनीतिक संस्कारों की पोल खोल देता है। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाना, उस बिहार की जनता पर सवाल उठाना है जिसने 2005 से लगातार उन्हें आशीर्वाद दिया है।

सियासी तापमान बढ़ा

तेजस्वी यादव और जेडीयू के बीच जुबानी जंग ने बिहार की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। चुनावी साल में दोनों दलों के बीच बढ़ती यह बयानबाज़ी इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में सियासी पारा और ऊपर चढ़ने वाला है।

ये भी पढ़ें

तेज प्रताप यादव का देसी अवतार, धोती-कुर्ता में लालू के लाल ने किया रैंप वॉक, देखें Video
पटना
तेज प्रताप यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

05 Oct 2025 12:35 pm

Published on:

05 Oct 2025 12:34 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: पिता की सेवा कीजिए, नीतीश जी को मत परखिए… तेजस्वी यादव पर जदयू का पलटवार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

BTSC JE Recruitment 2025: बिहार में जूनियर इंजिनियर के 2700 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी

BTSC JE Recruitment 2025
शिक्षा

Bihar Chunav 2025: एक बूथ पर 1200 ही होंगे मतदाता, CEC ने बताया कब खत्म होगा चुनाव

bihar chunav 2025
पटना

बिहार के इस शहर में 24 घंटे से प्यास और अंधेरे से परेशान लोग, इस वजह से हाल हुआ बेहाल

पटना

Bihar Transfer Posting: चुनाव से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 102 अधिकारियों और 4 IAS अफसरों का तबादला

पटना

RJD शासन में 32000 अपहरण, 18000 हत्याएं और 59 नरसंहार… नित्यानंद राय बोले- यही है जंगलराज की असल कहानी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.