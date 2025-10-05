Bihar Politics: पिता की सेवा कीजिए, नीतीश जी को मत परखिए… तेजस्वी यादव पर जदयू का पलटवार

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार (फोटो - X)
Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राज्य की सियासत में शब्दों के तीर एक बार फिर से चल पड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के तंज का जवाब देने में जेडीयू ने एक बार फिर तीखा पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने रविवार को कहा, 'तेजस्वी यादव जी, आप अपने घर की चिंता कीजिए, नीतीश जी के खिलाफ साजिश करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है।'
नीरज कुमार ने एक बयान जारी कर तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि जब पेट में दर्द हो तेजस्वी जी तो सर दर्द की दवा मत खाइए। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए आगे कहा, 'राजनैतिक रूप से तेजस्वी यादव बीमार पड़ गए हैं, और इसका कारण नीतीश कुमार की कार्यशैली है जिसने उन्हें और उनके पिता को बिहार की राजनीति के हाशिए पर खड़ा कर दिया है।'
जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नवंबर 2005 के बाद से बिहार का सामाजिक और राजनीतिक स्वास्थ्य नीतीश कुमार ने सुधारा है। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार ने नवंबर 2005 के बाद से बिहार के सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्वास्थ्य को ठीक किया है। उसी का नतीजा है कि लालू यादव और उनके बेटे लगातार राजनीति में पटखनी खा रहे हैं।'
नीरज कुमार ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा, “ तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी की चिंता करने से ज्यादा यह अच्छा होगा कि आप पितृ धर्म का पालन कीजिए, पिता जी की सेवा कीजिए। न लालू जी का राजनीतिक स्वास्थ्य अच्छा है और न ही शारीरिक। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप घर की चिंता करें और नीतीश जी को परखने की कोशिश न करें।”
दरअसल, तेजस्वी यादव ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख आपको कैसा लगता है? क्या अजीब हरकतें करते हैं, क्या ये मानसिक रूप से स्वस्थ दिखते हैं? तेजस्वी ने यह भी पूछा था कि क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर भूंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है?
जेडीयू ने इस बयान को बेहद असंवेदनशील बताया और कहा कि जब तेजस्वी जैसे नेता किसी मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी करते हैं, तो यह उनके राजनीतिक संस्कारों की पोल खोल देता है। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाना, उस बिहार की जनता पर सवाल उठाना है जिसने 2005 से लगातार उन्हें आशीर्वाद दिया है।
तेजस्वी यादव और जेडीयू के बीच जुबानी जंग ने बिहार की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। चुनावी साल में दोनों दलों के बीच बढ़ती यह बयानबाज़ी इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में सियासी पारा और ऊपर चढ़ने वाला है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025