Bihar Politics: पिता की सेवा कीजिए, नीतीश जी को मत परखिए… तेजस्वी यादव पर जदयू का पलटवार

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राज्य की सियासत में शब्दों के तीर एक बार फिर से चल पड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के तंज का जवाब देने में जेडीयू ने एक बार फिर तीखा पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने रविवार को कहा, 'तेजस्वी यादव जी, आप अपने घर की चिंता कीजिए, नीतीश जी के खिलाफ साजिश करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है।'