तेज प्रताप यादव का देसी अवतार, धोती-कुर्ता में लालू के लाल ने किया रैंप वॉक, देखें Video

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का यह वीडियो भले ही एक अवॉर्ड शो से जुड़ा बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी गूंज चुनावी संकेत के तौर पर सुनी जा रही है। तेज प्रताप ने हाल के दिनों में जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। इस पार्टी का नारा है सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। ऐसे में माना जा रहा है कि तेज प्रताप अपने इस देसी लुक से देसी और जनता से जुड़े नेता की छवि बनाना चाहते हैं। उनका धोती-कुर्ता वाला लुक ग्रामीण और पारंपरिक मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति मानी जा रही है।