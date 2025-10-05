तेज प्रताप यादव का देसी अवतार, धोती-कुर्ता में लालू के लाल ने किया रैंप वॉक, देखें Video

रैंप वॉक करते तेज प्रताप यादव (फोटो- इंस्टाग्राम)
बिहार की राजनीति में अपने अनोखे तेवर, बयानबाजी और अलग अंदाज के लिए मशहूर तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वजह न कोई सियासी बयान है, न कोई विवाद बल्कि उनका देसी अंदाज। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वे पारंपरिक धोती-कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर टीम तेज प्रताप यादव नाम के हैंडल से शेयर किया गया। इस पोस्ट में लिखा गया है, "माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी का देशी धोती-कुर्ता लुक में रैंप वाक 'काबिल-ए-तारीफ' है।"
वीडियो में तेज प्रताप आत्मविश्वास से भरे हुए मंच पर चलते हैं और दर्शकों की तालियों के बीच मुस्कराते हुए कैमरे की ओर हाथ हिलाते हैं। मंच से नीचे आते ही भीड़ में बैठे समर्थकों ने ‘वन्स मोर, वन्स मोर’ के नारे लगाए, जिसके बाद उन्होंने दोबारा रैंप वॉक किया। यह वीडियो कुछ ही घंटों में एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल हो गया।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का यह वीडियो भले ही एक अवॉर्ड शो से जुड़ा बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी गूंज चुनावी संकेत के तौर पर सुनी जा रही है। तेज प्रताप ने हाल के दिनों में जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। इस पार्टी का नारा है सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। ऐसे में माना जा रहा है कि तेज प्रताप अपने इस देसी लुक से देसी और जनता से जुड़े नेता की छवि बनाना चाहते हैं। उनका धोती-कुर्ता वाला लुक ग्रामीण और पारंपरिक मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति मानी जा रही है।
तेज प्रताप का यह रैंप वॉक वीडियो जहां उनके समर्थकों को बेहद पसंद आ रहा है, वहीं विरोधी इसे चुनावी स्टाइल शो बता रहे हैं। कुछ लोग उन्हें बिहार का देसी स्टार कह रहे हैं, तो कुछ इसे फुल ड्रामा मोड ऑन बता रहे हैं। कई यूजर ने कमेन्ट में तेज प्रताप यादव को साफ दिल वाला व्यक्ति, तो कुछ ने मल्टी टैलेंटेड भी बताया।
तेज प्रताप ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा था, “तेजस्वी छोटे भाई हैं, उन्हें बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। कौन राम है, कौन लक्ष्मण यह समझना चाहिए। उनके आस-पास जयचंद लोग हैं जो सच्चाई नहीं बता रहे।”
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025