‘मां, पैसा दो नहीं तो गोली खा लो…’ पटना में बेटे ने मां से मांगी रंगदारी, धमकी के बाद पिस्टल संग हुआ गिरफ्तार

पटना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। मां, जिसने अपने बेटे को पालने-पोसने में जिंदगी लगा दी, उसी बेटे ने अब उसी मां से रंगदारी मांग डाली। घटना राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां से एक लाख रुपये की मांग की, और पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी दी। आरोपी बेटे की पहचान अमन कुमार उर्फ अप्पू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे एक देशी पिस्टल और दो दर्जन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।