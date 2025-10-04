Patrika LogoSwitch to English

‘मां, पैसा दो नहीं तो गोली खा लो…’ पटना में बेटे ने मां से मांगी रंगदारी, धमकी के बाद पिस्टल संग हुआ गिरफ्तार

रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। राजधानी पटना में एक बेटे ने अपनी ही मां से रंगदारी की मांग कर डाली। मां ने जब पैसे देने से इनकार किया, तो बेटे ने जान से मारने की धमकी दे दी।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 04, 2025

पटना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

पटना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो-पत्रिका)

पटना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। मां, जिसने अपने बेटे को पालने-पोसने में जिंदगी लगा दी, उसी बेटे ने अब उसी मां से रंगदारी मांग डाली। घटना राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां से एक लाख रुपये की मांग की, और पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी दी। आरोपी बेटे की पहचान अमन कुमार उर्फ अप्पू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे एक देशी पिस्टल और दो दर्जन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

बेटे ने मां को दी धमकी

मामला तब सामने आया जब नीलू देवी उर्फ पूजा, जो राजीव नगर थाना क्षेत्र के हरिदेव मंदिर रोड नंबर 6B में रहती हैं, ने थाने में अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अमन लगातार उनसे पैसे की मांग कर रहा था। जब उन्होंने मना किया तो बेटे ने कहा, 'पैसा दो नहीं तो गोली खा लो... अब बचोगी नहीं मां।' यह सुनकर नीलू देवी का दिल दहल गया। उन्होंने हिम्मत जुटाकर राजीव नगर थाने में लिखित शिकायत दी।

पुलिस की कार्रवाई, पिस्टल और गोलियों का जखीरा बरामद

शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अमन कुमार के कमरे पर छापा मारा। तलाशी के दौरान वहां से एक देसी पिस्टल, दर्जनभर से ज्यादा गोलियां, और कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। डीएसपी (लॉ एंड ऑर्डर-2) मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि पुलिस को 3 अक्टूबर को यह सूचना मिली थी कि राजीव नगर इलाके में एक युवक अपनी मां से रंगदारी मांग रहा है और गोली मारने की धमकी दे रहा है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

क्या बोली मां

घटना के बाद मां नीलू देवी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसा करेगा। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द, उन्होंने कहा, 'जिसे गोद में खिलाया, जिसके लिए दिन-रात मेहनत की, वही आज जान का दुश्मन बन गया।'

आरोपी भेजा गया जेल

पुलिस ने अमन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग इस घटना को मां के प्यार पर धब्बा बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे कलयुगी बेटों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज को सबक मिले।

Published on:

04 Oct 2025 04:16 pm

Hindi News / Bihar / Patna / 'मां, पैसा दो नहीं तो गोली खा लो…' पटना में बेटे ने मां से मांगी रंगदारी, धमकी के बाद पिस्टल संग हुआ गिरफ्तार

