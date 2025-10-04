बिहार विधानसभा चुनाव: मुजफ्फरपुर को मिली हवाई उड़ान की सौगात, हवाई अड्डे के लिए टेंडर जारी

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि दरभंगा, गया और पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर भी बिहार के हवाई नक्शे पर जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त प्रयासों से राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि “यह निर्णय पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की साझा कार्यशैली और बिहार के विकास के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अब बिहार का आसमान और ऊंचा होगा, और तिरहुत की उड़ान नई ऊंचाइयों को छुएगी।