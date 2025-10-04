Patrika LogoSwitch to English

बिहार विधानसभा चुनाव: मुजफ्फरपुर को मिली हवाई उड़ान की सौगात, हवाई अड्डे के लिए टेंडर जारी

बिहार को आज एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिल गई। AAI ने मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 04, 2025

CG News: हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब फ्लाइट में भी ले सकेंगे इंटरनेट का मजा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने लंबे समय से लंबित पताही एयरपोर्ट के टेंडर और निर्माण को अपनी आखिरकार मंजूरी दे दी। इस बात की जानकारी बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर कर दे दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस फैसले से तिरहुत क्षेत्र के करोड़ों लोगों का काफी पुराना सपना साकार होगा।

तिरहुत को मिला हवाई संपर्क का तोहफा

उपमुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि, “मुजफ्फरपुर से उड़ान की खुशखबरी है। पूरे तिरहुत क्षेत्र के साथ बिहार में हवाई सेवा का एक और विकल्प तैयार हो गया है।” उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के नवनिर्माण के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यहां प्री-फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर से आधुनिक भवन तैयार किया जाएगा। इस परियोजना से न केवल तिरहुत क्षेत्र के लोगों के लिए यात्रा का नया मार्ग खुलेगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी।

विकास को नया आयाम

इस घोषणा के बाद मुजफ्फरपुर और आसपास के लोगों को हवाई यात्रा के लिए पटना या अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पताही एयरपोर्ट के चालू हो जाने से उत्तर बिहार के व्यावसायिक क्षेत्र और किसानों को सीधे राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सकेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

तिरहुत की उड़ान नई ऊंचाइयों को छुएगी

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि दरभंगा, गया और पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर भी बिहार के हवाई नक्शे पर जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त प्रयासों से राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि “यह निर्णय पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की साझा कार्यशैली और बिहार के विकास के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अब बिहार का आसमान और ऊंचा होगा, और तिरहुत की उड़ान नई ऊंचाइयों को छुएगी।

पटना

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: मुजफ्फरपुर को मिली हवाई उड़ान की सौगात, हवाई अड्डे के लिए टेंडर जारी

