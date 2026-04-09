जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले: बिहार की सियासत में अब सस्पेंस खत्म, बीजेपी करेगी अगली सरकार का नेतृत्व

बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे सस्पेंस पर गुरुवार को जेडीयू ने विराम लगा दिया। पार्टी ने स्पष्ट कहा कि अगली सरकार का नेतृत्व बीजेपी करेगी। जेडीयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार की सियासत की तस्वीर साफ करते हुए बताया कि राज्य में बीजेपी बड़ी पार्टी है और इसलिए नेतृत्व उसी को करना है। पहली बार किसी बड़े नेता ने इतनी स्पष्टता से इस मुद्दे पर अपनी बात रखा है।