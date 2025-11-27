Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Politics: पार्टी की करारी हार के बाद आरजेडी की समीक्षा बैठक शुरू, जानिए क्या है पार्टी का ‘सफाई अभियान’

Bihar Politics बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी में भितरघातियों की सूची तैयार की जा रही है। “ऑपरेशन सफाई” अभियान के तहत ऐसे सभी लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 27, 2025

tejashwi yadav

RJD नेता तेजस्वी यादव (Photo-ANI)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए बुधवार से चार दिसंबर तक बैठक आयोजित की है। इस समीक्षा बैठक में सीनियर नेता उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर रहे हैं, जिनके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बुधवार को मगध प्रमंडल के जीते विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ सीनियर नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार, पार्टी उन लोगों की पहचान कर रही है, जो पार्टी में रहकर अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रहे थे और इस कारण हार हुई।

पार्टी में चलेगा सफाई अभियान

आरजेडी के सूत्रों का कहना है कि पार्टी में समीक्षा बैठक दो चरणों में होगी। पहले चरण में यह पता लगाया जाएगा कि किस कारण से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और दूसरे चरण में उन लोगों से जवाब‑तलब किया जाएगा जिन्हें दोषी माना गया है। यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो पार्टी के भीतर उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि समीक्षा बैठक के बाद हार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सफाई अभियान चलाया जाएगा।

सुबह 11 बजे से बैठक शुरू

आरजेडी के सूत्रों के अनुसार, पार्टी की समीक्षा बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। आज सारण में हुई इस बैठक के बाद कल (शुक्रवार) को पूर्णिया प्रमंडल के प्रत्याशियों के साथ एक और सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, पूर्व मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी, भोला यादव जैसे वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में हारे हुए प्रत्याशी अपने‑अपने विधानसभा क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट लिखित रूप में पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे।

दूसरे चरण की बैठक

बुधवार को पहले दिन मगध प्रमंडल के हारे‑जीते उम्मीदवारों के साथ पार्टी के सीनियर नेताओं ने चर्चा की थी। पहले चरण की समीक्षा बैठक 4 दिसंबर तक चलेगी, जबकि दूसरे चरण की बैठक 5 से 9 दिसंबर तक होगी।

जवाब नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई

दूसरे चरण की बैठक में प्रत्याशियों के आरोपों पर पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रदेश पदाधिकारी साथ‑साथ चर्चा करेंगे। उनसे कारण पूछे जाएंगे, फिर जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनसे पूछ‑ताछ की जाएगी। यदि संतोष जनक जवाब नहीं मिला तो उन्हें दल से बाहर किया जाएगा।

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

27 Nov 2025 12:47 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: पार्टी की करारी हार के बाद आरजेडी की समीक्षा बैठक शुरू, जानिए क्या है पार्टी का 'सफाई अभियान'

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…'

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
