Bihar Politics: पार्टी की करारी हार के बाद आरजेडी की समीक्षा बैठक शुरू, जानिए क्या है पार्टी का ‘सफाई अभियान’

RJD नेता तेजस्वी यादव (Photo-ANI)
Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए बुधवार से चार दिसंबर तक बैठक आयोजित की है। इस समीक्षा बैठक में सीनियर नेता उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर रहे हैं, जिनके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बुधवार को मगध प्रमंडल के जीते विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ सीनियर नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार, पार्टी उन लोगों की पहचान कर रही है, जो पार्टी में रहकर अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रहे थे और इस कारण हार हुई।
आरजेडी के सूत्रों का कहना है कि पार्टी में समीक्षा बैठक दो चरणों में होगी। पहले चरण में यह पता लगाया जाएगा कि किस कारण से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और दूसरे चरण में उन लोगों से जवाब‑तलब किया जाएगा जिन्हें दोषी माना गया है। यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो पार्टी के भीतर उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि समीक्षा बैठक के बाद हार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सफाई अभियान चलाया जाएगा।
आरजेडी के सूत्रों के अनुसार, पार्टी की समीक्षा बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। आज सारण में हुई इस बैठक के बाद कल (शुक्रवार) को पूर्णिया प्रमंडल के प्रत्याशियों के साथ एक और सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, पूर्व मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी, भोला यादव जैसे वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में हारे हुए प्रत्याशी अपने‑अपने विधानसभा क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट लिखित रूप में पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे।
बुधवार को पहले दिन मगध प्रमंडल के हारे‑जीते उम्मीदवारों के साथ पार्टी के सीनियर नेताओं ने चर्चा की थी। पहले चरण की समीक्षा बैठक 4 दिसंबर तक चलेगी, जबकि दूसरे चरण की बैठक 5 से 9 दिसंबर तक होगी।
दूसरे चरण की बैठक में प्रत्याशियों के आरोपों पर पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रदेश पदाधिकारी साथ‑साथ चर्चा करेंगे। उनसे कारण पूछे जाएंगे, फिर जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनसे पूछ‑ताछ की जाएगी। यदि संतोष जनक जवाब नहीं मिला तो उन्हें दल से बाहर किया जाएगा।
