Bihar Politics: पार्टी की करारी हार के बाद आरजेडी की समीक्षा बैठक शुरू, जानिए क्या है पार्टी का ‘सफाई अभियान’

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए बुधवार से चार दिसंबर तक बैठक आयोजित की है। इस समीक्षा बैठक में सीनियर नेता उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर रहे हैं, जिनके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बुधवार को मगध प्रमंडल के जीते विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ सीनियर नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार, पार्टी उन लोगों की पहचान कर रही है, जो पार्टी में रहकर अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रहे थे और इस कारण हार हुई।