Bihar Politics: नीतीश कुमार पर तेजस्वी की जुबान फिर बहकी; बोले- एक्टिंग लाइक ए चीट मिनिस्टर

Bihar Politics मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने रविवार को विवादित टिप्पणी देते हुए उन्हें चीट मिनिस्टर कहा। आगे उन्होंने कहा कि वे राजद की सभी योजनाओं की नकल कर रहे हैं। बिहार सरकार के पास अपना कोई भी आइडिया नहीं है। यही कारण है कि वे आरजेडी के आइडिया चुरा रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर एनडीए ने भी पलटवार किया है। इसके बाद से बिहार सियासी पारा बढ़ गया है।
तेजस्वी यादव के बयान बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को विश्वास हो गया है कि उनकी आगामी चुनाव में हार तय है। इस वजह से वे बौखला गए हैं। पहले पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। अब नीतीश कुमार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। जनता सब समझ रही है। तेजस्वी यादव को यह बयान देना बहुत महंगा पड़ेगा।
जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी के बयान पर प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग भाषाई लंपटीकरण के नायक हैं। कभी पीएम को गाली देंगे तो कभी सीएम के बारे में अपमानजनक बयान देंगे।
इससे पहले तेजस्वी यादव आरा की सभा में भी राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश सिंह यादव और अन्य सीनियर नेताओं के सामने नीतीश कुमार पर आरेजी के वीजन की कॉपी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पूछा था कि आपको कैसा सीएम चाहिए? नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उनको “नकलची” बताया था। बिहार की एनडीए सरकार पर एजेंडा चुराने का आरोप के साथ पूछा था कि आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट? तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए सभा में विपक्ष के सभी नेताओं के सामने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित किया था।