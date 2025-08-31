Bihar Politics: नीतीश कुमार पर तेजस्वी की जुबान फिर बहकी; बोले- एक्टिंग लाइक ए चीट मिनिस्टर

इससे पहले तेजस्वी यादव आरा की सभा में भी राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश सिंह यादव और अन्य सीनियर नेताओं के सामने नीतीश कुमार पर आरेजी के वीजन की कॉपी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पूछा था कि आपको कैसा सीएम चाहिए? नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उनको “नकलची” बताया था। बिहार की एनडीए सरकार पर एजेंडा चुराने का आरोप के साथ पूछा था कि आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट? तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए सभा में विपक्ष के सभी नेताओं के सामने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित किया था।