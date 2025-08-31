Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: नीतीश कुमार पर तेजस्वी की जुबान फिर बहकी; बोले- एक्टिंग लाइक ए चीट मिनिस्टर

Bihar Politics तेजस्वी यादव ने रविवार को सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा सीएम लाइक ए चीट मिनिस्टर है। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 31, 2025

तेजस्वी प्रसाद यादव
तेजस्वी प्रसाद यादव ( फोटो - एएनआई )

Bihar Politics मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने रविवार को विवादित टिप्पणी देते हुए उन्हें चीट मिनिस्टर कहा। आगे उन्होंने कहा कि वे राजद की सभी योजनाओं की नकल कर रहे हैं। बिहार सरकार के पास अपना कोई भी आइडिया नहीं है। यही कारण है कि वे आरजेडी के आइडिया चुरा रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर एनडीए ने भी पलटवार किया है। इसके बाद से बिहार सियासी पारा बढ़ गया है।

हार देख बौखला हुए हैं नेता

तेजस्वी यादव के बयान बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को विश्वास हो गया है कि उनकी आगामी चुनाव में हार तय है। इस वजह से वे बौखला गए हैं। पहले पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। अब नीतीश कुमार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। जनता सब समझ रही है। तेजस्वी यादव को यह बयान देना बहुत महंगा पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा का कल पटना में होगा समापन, कांग्रेस ने कहा रैली नहीं, पदयात्रा होगी
पटना
Rahul Gandhi's voter adhikar yatra

भाषाई लंपटीकरण के नायक हैं

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी के बयान पर प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग भाषाई लंपटीकरण के नायक हैं। कभी पीएम को गाली देंगे तो कभी सीएम के बारे में अपमानजनक बयान देंगे।

तेजस्वी ने आरा में भी कसा था तंज

इससे पहले तेजस्वी यादव आरा की सभा में भी राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश सिंह यादव और अन्य सीनियर नेताओं के सामने नीतीश कुमार पर आरेजी के वीजन की कॉपी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पूछा था कि आपको कैसा सीएम चाहिए? नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उनको “नकलची” बताया था। बिहार की एनडीए सरकार पर एजेंडा चुराने का आरोप के साथ पूछा था कि आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट? तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए सभा में विपक्ष के सभी नेताओं के सामने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित किया था।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी के तेवर या अखिलेश के तंज, पढ़िए क्यों हो रही आरा की सभा की चर्चा
पटना
Voter Adhikar Yatra

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

31 Aug 2025 08:53 pm

Published on:

31 Aug 2025 08:49 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: नीतीश कुमार पर तेजस्वी की जुबान फिर बहकी; बोले- एक्टिंग लाइक ए चीट मिनिस्टर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.