Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी के तेवर या अखिलेश के तंज, पढ़िए क्यों हो रही आरा की सभा की चर्चा

Voter Adhikar Yatra बिहार के आरा में शनिवार को हुई महागठबंधन नेताओं की सभा की राजनीतिक गलियारे में खुब चर्चा हो रही है। चर्चा आरा की सभा में तेजस्वी के तेवर और अखिलेश यादव के तंज पर सबसे ज्यादा हो रही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 31, 2025

Voter Adhikar Yatra
आरा में वोटर अधिकार यात्रा की सभा में उपस्थित महागठबंधन के नेता

Voter Adhikar Yatra सोमवार (एक सितंबर) को वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन होगा। रविवार यानी 31 अगस्त को यात्रा विश्राम करेगी। यात्रा के समापन को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ता पिछले दो दिनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से यह यात्रा शुरु हुई थी। करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यात्रा 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस 14-दिन की यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी, पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर तंज कसते रहे।

यात्रा में क्या रहा खास

यात्रा में महागठबंधन के नेता जनता को वोट चोरी के खिलाफ सजग रहने की अपील करते दिखे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यात्रा कितना सफल रहा कितना असफल यह अभी बोलना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन, यह पक्का है कि इस यात्रा ने विपक्ष को एक मंच खड़े रखा। बिना मतभेद और मन भेद के सभी सरकार पर हमलावर रहे। विपक्षी गठबंधन के लिए चुनाव से पहले यह एक बड़ी जीत है।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश की एंट्री, जानें छपरा और भोजपुर में उतारने के पीछे का क्या है प्लान..
पटना
image

आरा की सभा क्यों खास

राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के आरा की सभा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल, इस सभा में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी सीनियर नेताओं के सामने अपने को सीएम का दावेदार पेश किया। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। तेजस्वी यादव ने आरा में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार को “नकलची” बताते हुए कहा कि बिहार की एनडीए सरकार मेरे एजेंडा को चुरा रही है। जनता के लिए मैं जो भी घोषणा कर रहा हूं सरकार उसे चुरा रही है। उन्होंने जनता से सवाल पूछा कि आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट? दूसरा यात्रा में अखिलेश सिंह यादव का शामिल होना।

यात्रा में अखिलेश हुए शामिल

वोटर अधिकार यात्रा के अन्तिम पड़ाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी छपरा से आरा तक यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान आरा में उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हम लोगों को डराने का काम कर रहे थे वो आजकल खुद ही ट्रंप से डरे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सरकार का जुगाड़ आयोग है। यात्रा में आए कार्यकर्ताओं के उत्साह देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में हमने अवध जीत लिया है, बिहार में मगध फतह की जिम्मेवारी आपकी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के लोगों से आग्रह किया कि बीजेपी के रथ को रोकने का काम एक बार बिहार कर चुका है। इस बार भी यह बिहार के लोगों की जिम्मेवारी है कि वे बिहार के लोगों के विजय रथ को रोके।

राहुल गांधी को दिखाया काला झंडा

आरा में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध भी झेलना पड़ा। आरा आने के क्रम में रास्ते में एनडीए कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाया। वे पीएम मोदी की मां को लेकर दी गई गाली से नाराज थे। विरोध कर रहे लोगों से राहुल गांधी यात्रा रोककर बात किया। राहुल गांधी ने आरा में कहा कि अभी तो हमने एक जगह के वोट चोरी को उजागर किया है। शीघ्र ही हम अन्य राज्यों का भी वोट चोरी का पैल खोलेंगे। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस यात्रा ने विपक्ष के सियासी समीकरण और सत्ता के समीकरण पर अपना जोर दिखाया है। असली परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगी, जब जनता तय करेगी कि किसे अधिकार मिलेगा और किसे बाहर का रास्ता।

ये भी पढ़ें

महागठबंधन का CM फेस कौन? शादी हुई नहीं और सुहागरात की बात… रोहिणी ने पढ़िए क्यों दिया ऐसा जवाब
पटना
rohini acharya

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

31 Aug 2025 10:59 am

Published on:

31 Aug 2025 10:53 am

Hindi News / Bihar / Patna / Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी के तेवर या अखिलेश के तंज, पढ़िए क्यों हो रही आरा की सभा की चर्चा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.