Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी के तेवर या अखिलेश के तंज, पढ़िए क्यों हो रही आरा की सभा की चर्चा

वोटर अधिकार यात्रा के अन्तिम पड़ाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी छपरा से आरा तक यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान आरा में उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हम लोगों को डराने का काम कर रहे थे वो आजकल खुद ही ट्रंप से डरे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सरकार का जुगाड़ आयोग है। यात्रा में आए कार्यकर्ताओं के उत्साह देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में हमने अवध जीत लिया है, बिहार में मगध फतह की जिम्मेवारी आपकी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के लोगों से आग्रह किया कि बीजेपी के रथ को रोकने का काम एक बार बिहार कर चुका है। इस बार भी यह बिहार के लोगों की जिम्मेवारी है कि वे बिहार के लोगों के विजय रथ को रोके।