महागठबंधन का CM फेस कौन? शादी हुई नहीं और सुहागरात की बात… रोहिणी ने पढ़िए क्यों दिया ऐसा जवाब

Bihar Chunav आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या का एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अपने भाई तेजस्वी यादव के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। रोहिणी ने पत्रकारों द्वारा तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाए जाने से जुड़ा सवाल किया गया था? इसपर उन्होंने शादी और सुहागरात का राग छेड़ दिया। रोहिणी आचार्या के बयान को बीजेपी और जेडीयू ने लपक लिया है। प्रियंका गांधी के बाद वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने रोहिणी छपरा पहुंची थी। रोहिणी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया। 2024 में उन्होंने राजद के टिकट पर सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन, बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने से वे परास्त हो गई थी।