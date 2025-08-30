महागठबंधन का CM फेस कौन? शादी हुई नहीं और सुहागरात की बात… रोहिणी ने पढ़िए क्यों दिया ऐसा जवाब

Bihar Chunav आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या का एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अपने भाई तेजस्वी यादव के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। रोहिणी ने पत्रकारों द्वारा तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाए जाने से जुड़ा सवाल किया गया था? इसपर उन्होंने शादी और सुहागरात का राग छेड़ दिया। रोहिणी आचार्या के बयान को बीजेपी और जेडीयू ने लपक लिया है। प्रियंका गांधी के बाद वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने रोहिणी छपरा पहुंची थी। रोहिणी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया। 2024 में उन्होंने राजद के टिकट पर सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन, बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने से वे परास्त हो गई थी।
रोहिणी आचार्या ने नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव की घोषित योजनाओं का कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता इसबार इसका जवाब देगी। नीतीश सरकरा पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की एनडीए सरकार ने प्रदेश में सुई की फैक्ट्री तक नहीं लगाई है। पीएम मोदी जी हर बार बोलकर जाते हैं पर कुछ नहीं करते। इस बार बीजेपी का सफाया होना तय है। हमारे भाई तेजस्वी ने रोजगार और महिलाओं के लिए योजनाओं की शुरुआत की। चुनाव आने पर ये लोग उन्हीं स्कीम की कॉपी कर रहे हैं।
रोहिणी आचार्या से जब पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम कैंडिडेट से जुड़े सवाल पर चुप्पी साध लिया है? इसपर रोहिणी ने अजीबोगरीब जवाब देते हुए कहा कि अभी क्या चल रहा है, अभी वोटर के अधिकार की लड़ाई चल रही है। अभी शादी की बात ही नहीं है और सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। रोहिणी आचार्या के इस बयान पर जदयू और बीजेपी ने तंज कसा है।