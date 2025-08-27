Voter Adhikar Yatra: प्रियंका के साथ बाइक पर दिखे राहुल गांधी, बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची ‘वोटर अधिकार यात्रा’- VIDEO

राहुल गांधी ने यात्रा से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात अनाम पार्टियों ने हज़ारों करोड रुपए का चंदा जुटाया है। क्या उनसे भी शपथ पत्र मांगा जाएगा? राहुल गांधी ने कहा कि जिन पार्टियों को भारी रकम चंदे के रूप में मिली है उनको कोई जानता नहीं है और न ही उन्होंने ज्यादा चुनाव लड़े हैं। फिर इन पार्टियों को कैसे इतना चंदा मिला है। उसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। चुनाव आयोग को इन दलों से भी शपथ पत्र मांगना चाहिए। उन्होंने कहा "गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना-लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है, या उन पर खर्च किया है।"