Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Voter Adhikar Yatra: प्रियंका के साथ बाइक पर दिखे राहुल गांधी, बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची ‘वोटर अधिकार यात्रा’- VIDEO

Voter Adhikar Yatra वोटर अधिकार यात्रा के 11 वें दिन राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ बाइक से दरभंगा से निकले। दोनों ही नेताओं ने हेलमेट लगा रखा था। इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे थे।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 27, 2025

Voter Adhikar Yatra rahul gandhi priyanka gandhi bike rally in darbhanga
वोटर अधिकार यात्रा में बहन प्रियंका के साथ दिखे राहुल गांधी। फोटो - कांग्रेस सोशल साइट

Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ निकली। दरभंगा में यात्रा के 11 वें दिन सभी लोग बाइक से रैली निकाली। इस दौरान प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ बाइक पर पीछे बैठीं नजर आईं। दोनों ही नेताओं ने हेलमेट लगा रखा था। इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे थे। यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में पार्टी का झंडा नजर आ रहा थे।

राहुल की वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची

इससे पहले मंगलवार की देर रात राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मधुबनी होते हुए दरभंगा की सीमा में प्रवेश की थी। जहां महागठबंधन के लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया था। जगह- जगह राहुल गांधी के इंतजार में लोग खड़े दिखाई दिए। बहरहाल वोटर अधिकार यात्रा बुधवार को दरभंगा में अपनी यात्रा पूरी कर मुजफ्फरपुर पहुंच गई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को इस यात्रा में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शिरकत किए थे, जबकि बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इस यात्रा में नजर आए।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: भैंस तो छोड़ो, उन्होंने आपके वोट चुरा लिए… प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, देखिए वीडियो
पटना
Bihar Assembly Election

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने यात्रा से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात अनाम पार्टियों ने हज़ारों करोड रुपए का चंदा जुटाया है। क्या उनसे भी शपथ पत्र मांगा जाएगा? राहुल गांधी ने कहा कि जिन पार्टियों को भारी रकम चंदे के रूप में मिली है उनको कोई जानता नहीं है और न ही उन्होंने ज्यादा चुनाव लड़े हैं। फिर इन पार्टियों को कैसे इतना चंदा मिला है। उसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। चुनाव आयोग को इन दलों से भी शपथ पत्र मांगना चाहिए। उन्होंने कहा "गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना-लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है, या उन पर खर्च किया है।"

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के परिवार के साथ चार्चा का शेयर किया वीडियो, लिखा-यात्रा, वोट चोरी और गांधी जी….
पटना
Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

27 Aug 2025 05:39 pm

Published on:

27 Aug 2025 05:36 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Voter Adhikar Yatra: प्रियंका के साथ बाइक पर दिखे राहुल गांधी, बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची ‘वोटर अधिकार यात्रा’- VIDEO

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.