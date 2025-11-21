Bihar politics: उपेंद्र कुशवाह ने बेटे को ही क्यों बनाया मंत्री, बताया इसके पीछे का लॉजिक

नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश अभी बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से चार पर जीत हासिल की। इन चार विजेताओं में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उपेंद्र ने चारों विधायकों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। चूँकि दीपक किसी भी सदन के नेता नहीं हैं, इसलिए उन्हें छह महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। एनडीए में सीट‑बंटवारे के दौरान भाजपा ने कुशवाहा को एक एमएलसी का वादा किया था। अब भाजपा और जदयू के सहयोग से मंत्री बने दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा दबाव डालेंगे।