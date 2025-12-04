Bihar politics: पत्नी-बेटा को छोड़ उपेंद्र कुशवाहा के सारे विधायक बदलेंगे पाला? स्पीकर से मिलने के बाद अटकलें तेज

पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और बेटे को छोड़कर तीनों विधायकों के विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पर कई तरह की चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। हालांकि, माधव आनंद ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। उन्होंने कहा, “जब हम विधानसभा अध्यक्ष से मिल रहे थे, तो पार्टी प्रमुख के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश भी आए और उन्होंने भी स्पीकर से मुलाकात की।” पत्रकारों के सवालों के जवाब में माधव आनंद ने कहा, “पार्टी के निर्णय को सभी को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हर किसी की इच्छा होती है कि वह मंत्री बने, मैं भी पढ़ा‑लिखा और अर्थशास्त्री हूँ। इतने वर्षों से मैं पार्टी के साथ हूँ, तो पार्टी मुझपर भरोसा करेगी। लेकिन सब मंत्री नहीं बन सकते, इसलिए मंत्री न बन पाने का कोई अफसोस नहीं है। यहाँ कोई नाराज़गी नहीं है; पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हम सब साथ खड़े हैं।”