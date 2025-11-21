Bihar Politics: क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के CM? सवाल पर मां रीना पासवान ने कर दी भविष्यवाणी

शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान जब रीना पासवान से पूछा गया कि क्या वह अपने बेटे को भविष्य का मुख्यमंत्री मानती हैं, तो उन्होंने बिना झिझक कहा, "आने वाले समय में, 2030 में… मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ हैं।” इस दौरान उन्होंने चुनाव में लोजपा (रा) के प्रदर्शन और बिहार कैबिनेट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बहुत खुशी की बात है कि चिराग को शामिल किया गया, हमारी पार्टी को शामिल किया गया है और यह सब चिराग की मेहनत का फल है। हम बहुत खुश है। बहुत खुशी है कि बिल्कुल जीरो पर थे और अब हम 19 पर हैं।"