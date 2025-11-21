Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के CM? सवाल पर मां रीना पासवान ने कर दी भविष्यवाणी

Bihar Politics: चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने चिराग के सीएम बनने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते कहा कि आने वाले समय में, 2030 में। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 21, 2025

चिराग पासवान और उनकी मां रीना पासवान (फोटो- चिराग पासवान फेसबुक)

Bihar Politics:बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के शानदार प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम लगातार सुर्खियों में है। इसी कड़ी में अब उनकी मां रीना पासवान ने अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए रीना पासवान ने कहा कि वह अपने बेटे को भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में देखती हैं।

मां रीना पासवान का दावा- 2030 में चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे

शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान जब रीना पासवान से पूछा गया कि क्या वह अपने बेटे को भविष्य का मुख्यमंत्री मानती हैं, तो उन्होंने बिना झिझक कहा, "आने वाले समय में, 2030 में… मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ हैं।” इस दौरान उन्होंने चुनाव में लोजपा (रा) के प्रदर्शन और बिहार कैबिनेट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बहुत खुशी की बात है कि चिराग को शामिल किया गया, हमारी पार्टी को शामिल किया गया है और यह सब चिराग की मेहनत का फल है। हम बहुत खुश है। बहुत खुशी है कि बिल्कुल जीरो पर थे और अब हम 19 पर हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह ही प्रदर्शन रहा, हमारे 6-7 कैंडीडेट थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं, ज्यादा अंतर से नहीं हारे। आगे भी हमारा प्रदर्शन 100 प्रतिशत ही रहेगा।" उन्होंने पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत पर भी खुशी जताई और स्वीकार किया कि उन्हें इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी।

चिराग का तेजस्वी पर सीधा हमला

उधर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू परिवार की दूसरी पीढ़ी पर सीधा हमला बोला। चिराग ने साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव के सेकंड जनरेशन में राजनीति करने की काबिलियत ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का नेतृत्व संभाला, उन्हें करारी हार ही मिल रही है।

दलित सेना का होगा पुनर्गठन और नई यात्रा

चिराग ने आगे कहा, "2020 के चुनाव के बाद पार्टी ने 5 साल में जो मेहनत की है, आज उसी का फल हमें मिला है, निरंतरता हमारे काम पर जनता ने भरोसा किया है।" उन्होंने दलित सेना रामविलास का पुनर्गठन करने का ऐलान किया है, जिसकी जिम्मेदारी सांसद अरुण भारती जी को दी गई है। उन्होंने अंत में कहा कि पार्टी का हर नेता और विधायक बिहार की जनता के लिए समर्पित होकर काम करेगा और मंत्रिमंडल में उनके साथी भी जनता की सेवा करेंगे।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे पप्पू यादव क्यों लेट गए जमीन पर? करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान
पटना
Bihar politics; पप्पू यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

21 Nov 2025 04:13 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के CM? सवाल पर मां रीना पासवान ने कर दी भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे पप्पू यादव क्यों लेट गए जमीन पर? करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान

Bihar politics; पप्पू यादव
पटना

बिहार कांग्रेस में भूचाल, महिला विंग की अध्यक्ष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोलीं- अब बस नैतिक जिम्मेदारी ले रही हूं

डॉ. सरवत जहां फातमा
पटना

बिहार में शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- PM मोदी ने…

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

Bihar Politics: प्रशांत किशोर 15 जनवरी से शुरू करेंगे ये अभियान, जानिए क्या है पूरा प्लान

जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.