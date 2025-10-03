Bihar SIR : 43 सीटों पर सबसे ज्यादा कटे महिला वोटरों के नाम, 0.5% घट गई संख्या

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार कुल 47 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। संशोधित सूची में 7.42 करोड़ नाम दर्ज हैं, जो जून 24 की सूची से कम है। हालांकि इस दौरान नए पात्र वोटरों के नाम जोड़े भी गए हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में मतदाताओं की संख्या घटी है। इनमें गोपालगंज, किशनगंज और पूर्णिया सबसे आगे हैं। दिलचस्प यह है कि ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल के बीच कई जगहों पर संख्या में हल्की वृद्धि भी हुई है। लेकिन हटाए गए वोटरों में यह साफ दिख रहा है कि नागरिकता साबित न कर पाने के आधार पर कोई बड़ी कटौती नहीं हुई, जबकि SIR प्रक्रिया का फोकस 'अवैध प्रवासियों' को हटाने पर था। अब विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक सवाल बना सकता है।