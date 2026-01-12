पूर्णिया में हैवानियत: युवती को किडनैप कर जबरन करवाया डांस, फिर 6 लोगों ने किया गैंगरेप

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अपहरण करने के बाद ये लोग अपने साथ मुझे लेकर डगरुआ बैरियर के समीप बने एक कमरे में ले आए। उनके साथ चलने का विरोध करने पर उन लोगों ने मेरे साथ पहले मारा-पीटा और फिर वे जबरन उससे डांस करवाया। डांस करवाने के बाद बारी-बारी से छह लोगों ने मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया। जबरन दुष्कर्म करने के बाद छह में से पांच पांच आरोपी कमरे से बाहर चले गए। कमरे से बाहर निकलने के बाद उन लोगों ने कमरे को बाहर से ताला लगा दिया, जबकि उनका एक व्यक्ति कमरे में ही रह गया। युवती ने पुलिस को बताया कि उसके एक साथी के ही मोबाइल से डायल 112 पर फोन कर पूरे मामले की सूचना दी और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई।