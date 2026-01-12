12 जनवरी 2026,

सोमवार

पटना

पूर्णिया में हैवानियत: युवती को किडनैप कर जबरन करवाया डांस, फिर 6 लोगों ने किया गैंगरेप

 पुलिस पीड़ित युवती के फर्द बयान पर छह लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर फरार चल रहे पांच अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 12, 2026

Gang rape in CG

Gang rape (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार में पूर्णिया की रहने वाली एक युवती का अपहरण करने के बाद जबरन डांस करवाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में डगरुआ के उपमुखिया के पति जुनैद आलम को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र के बैरियर के समीप की है। पुलिस के अनुसार शनिवार की शाम में पीड़िता पूर्णिया शहर के एक चौराहे से अपने घर जा रही थी। वह अपने घर के करीब पहुंच चुकी थी। इससे पहले एक कार उसके समीप आकर रुकी। कार से निकले कुछ लोगों ने उसे जबरन पकड़कर कार में बैठा कर अपने साथ लेकर फरार हो गए।

अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अपहरण करने के बाद ये लोग अपने साथ मुझे लेकर डगरुआ बैरियर के समीप बने एक कमरे में ले आए। उनके साथ चलने का विरोध करने पर उन लोगों ने मेरे साथ पहले मारा-पीटा और फिर वे जबरन उससे डांस करवाया। डांस करवाने के बाद बारी-बारी से छह लोगों ने मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया। जबरन दुष्कर्म करने के बाद छह में से पांच पांच आरोपी कमरे से बाहर चले गए। कमरे से बाहर निकलने के बाद उन लोगों ने कमरे को बाहर से ताला लगा दिया, जबकि उनका एक व्यक्ति कमरे में ही रह गया। युवती ने पुलिस को बताया कि उसके एक साथी के ही मोबाइल से डायल 112 पर फोन कर पूरे मामले की सूचना दी और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई।

छह में पांच फरार, एक गिरफ्तार

पीड़िता की गुहार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। जब कमरा खोला गया, तो अंदर डगरुआ गांव की उपमुखिया का पति जुनैद आलम कमरे में मौजूद था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवती का मेडिकल जांच अपनी निगरानी में करवाया। आरोपी ने इस घटना को डगरुआ थाना क्षेत्र के बैरियर से सिर्फ दो सौ मीटर की दूरी पर अंजाम दिया था।

 पुलिस पीड़ित युवती के फर्द बयान पर छह लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर फरार चल रहे पांच अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जबकि गिरफ्तार जुनैद आलम को जेल भेज दिया है। जुनैद आलम डगरुआ थाना क्षेत्र के वार्ड सात निवासी स्व. हाफिजुद्दीन का लड़का है।

Bihar news

Published on:

12 Jan 2026 12:02 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पूर्णिया में हैवानियत: युवती को किडनैप कर जबरन करवाया डांस, फिर 6 लोगों ने किया गैंगरेप

