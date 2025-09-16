Bihar Transfer Posting: चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 7 DSP का ट्रांसफर, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी

तबादला किए गए पुलिस अधिकारियों में सबसे प्रमुख नाम फरहत आलम का है, जिन्हें अब अररिया में पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं श्रवण शिव रंजन को नवादा से विशेष सुरक्षा दल, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त आकाश किशोर पटेल, जो पहले अपराध अनुसंधान विभाग, पटना में तैनात थे, उन्हें भी विशेष सुरक्षा दल में भेजा गया है। अनूप कुमार मंडल मयूरी, जो एसएसबी/आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकी निरोधक शाखा में काम कर रहे थे, उन्हें भी पटना में विशेष सुरक्षा दल में शामिल किया गया है।