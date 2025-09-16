तेजस्वी यादव समेत चार RJD नेताओं के खिलाफ महिला ने दर्ज कराई FIR, बिहार चुनाव से पहले लगाया बड़ा आरोप

गुड़िया देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें योजना के तहत 2,500 रुपये देने का झांसा देकर आवेदन फार्म भरवाने के लिए 200 रुपये वसूले गए। साथ ही उनके आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी भी ली गई। उनका आरोप है कि यह योजना महिलाओं को भ्रमित कर लाभ का झांसा देकर आर्थिक शोषण करने का जरिया बन गई है। उन्होंने इसे सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि गरीब महिलाओं को लक्ष्य बनाकर ठगी की जा रही है।