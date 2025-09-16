Patrika LogoSwitch to English

पटना

तेजस्वी यादव समेत चार RJD नेताओं के खिलाफ महिला ने दर्ज कराई FIR, बिहार चुनाव से पहले लगाया बड़ा आरोप

बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव समेत चार RJD नेताओं पर 'माई बहिन योजना' के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए महिला ने FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि महिलाओं से योजना के नाम पर पैसे वसूले गए।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 16, 2025

तेजस्वी यादव (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। दरभंगा के सिंहवाड़ा क्षेत्र की निवासी गुड़िया देवी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मस्कुर अहमद उस्मानी सहित चार नेताओं पर ठगी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि ‘माई बहिन योजना’ के नाम पर महिलाओं को लाभ देने का वादा कर उनसे पैसे वसूले गए।

‘माई बहिन योजना’ के नाम पर फर्जीवाड़ा?

गुड़िया देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें योजना के तहत 2,500 रुपये देने का झांसा देकर आवेदन फार्म भरवाने के लिए 200 रुपये वसूले गए। साथ ही उनके आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी भी ली गई। उनका आरोप है कि यह योजना महिलाओं को भ्रमित कर लाभ का झांसा देकर आर्थिक शोषण करने का जरिया बन गई है। उन्होंने इसे सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि गरीब महिलाओं को लक्ष्य बनाकर ठगी की जा रही है।

FIR Copy

एफआईआर दर्ज, जांच शुरू

सिंहवाड़ा थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद चारों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी बसंत कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि जांच की जा रही है और मामले की हर पहलू की समीक्षा की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच पूरी कर सच्चाई उजागर की जाएगी।

महिलाओं में असंतोष, चुनावी मुद्दा बनेगा विवाद

‘माई बहिन योजना’ महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है, लेकिन फर्जीवाड़े के आरोपों ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण और शहरी महिलाओं में इस योजना को लेकर असमंजस और नाराजगी बढ़ती जा रही है। चुनाव के नजदीक आते ही यह मुद्दा और अधिक गर्माने की संभावना है।

Bihar news

तेजस्वी यादव

16 Sept 2025 01:27 pm

