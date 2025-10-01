बिहार विधानसभा चुनाव: आरा से कौन लड़ेगा चुनाव, क्या कुशवाहा की माफी पवन सिंह के लिए होगी काफी ?

केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह तो इस हार के बाद बागी ही हो गए थे। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने दोनों से बात कर इस मामले को तब शांत करा दिया था। हार के बाद भी बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाया था और आरके सिंह को आश्वासन देकर शांत कराया था। लेकिन, ये अपनी करारी हार को भूल नहीं पाए थे। इसको लेकर बीजेपी ने मंगलवार को पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में एक मुलाकात करा कर मामले को कुछ हद तक शांत करवाने का प्रयास किया है। जबकि आरके सिंह अभी भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वे लगातार पार्टी पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं।