Bihar VidhanSabha Chunav: वोटर अधिकार यात्रा से पहले महागठबंधन का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च, एनडीए पर डिजिटल अटैक

Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष रविवार (17 अगस्त) से चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी लड़ाई और तेज करने का फैसला लिया है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर सत्ता पक्ष वोट चोरी कर रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने बिहार से अपना आंदोलन शुरू करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी नेता वोटर अधिकार यात्रा पर कल से निकलेंगे। यह यात्रा 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। इसको लेकर विपक्ष ने बड़ी तैयारी की है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर पिछले कई दिनों से कैंपेनिंग भी चल रहा है।
विपक्ष की ओर से वोट अधिकार यात्रा को लेकर अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी की ओर से इसको लेकर अलग अलग वीडियो बनाया गया है। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही इसे लॉन्च किया था जबकि तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो ट्विट कर लोगों से अपील किया है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि, "किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं। इसको लेकर यह यात्रा शुरू की गई है।
यह यात्रा बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर वोट अधिकार यात्रा के कैंपेनिगं का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है 17 अगस्त से #VoterAdhikarYatra के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के ख़िलाफ़ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। यह सिर्फ़ एक चुनावी मुद्दा नहीं - यह लोकतंत्र, संविधान और ‘वन मैन, वन वोट’ के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मज़दूर, किसान - हर नागरिक, उठो और इस जनांदोलन से जुड़ो। अब की बार, वोट चोरों की हार - जनता की जीत, संविधान की जीत।
विपक्ष की ओर से जारी किए गए वीडियो में विपक्ष के सभी बड़े नेता को जगह मिला है। वीडियो में राहुल गांधी ठेठ बिहार अंदाज में सर में गमछा बांधे दिख रहे हैं। इसके साथ वीडियो में लालू प्रसाद को भी प्रमुखता दिया गया है। आरजेडी की ओर से जारी किए गए कैपेंनिगं वीडियो में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ राहुल गांधी को भी प्रमुखता दिया गया है। इस वीडियो के विपक्ष के अन्य नेताओं को जगह नहीं मिला है।
आरजेडी के कैंपेन सॉन्ग में तेजस्वी को अलख और सजग बताया गया है। सॉन्ग में किसी की वोट ना कटे और लोकतंत्र की जोत ना बुझे इस लिए तानाशाहों का सामना करना जरुरी है। तेजस्वी ने सभी से अपील किया है कि सभी जनता वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो। बता दें कि, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है और वोटरों के नाम को काट रहा है। तेजस्वी-राहुल लगाता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वोट की चोरी कर बिहार विधानसभा को जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं अपनी बातों को लेकर कल सासाराम से विपक्ष वोट अधिकार यात्रा शुरु करेगा।